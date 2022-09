Poder Judicial espera terminar año “sin salirse del presupuesto”: Administradora

La directora General de Administración del Poder Judicial del Estado, Joana Marlen Bautista Flores, comparó esta institución autónoma con una casa, al señalar que cuando "arreglan una cosa, se descompone otra".Luego de la Guardia de Honor al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, en el parque de Los Berros; añadió que "van de a poquito para no afectar al capítulo 1000, ésa es la idea y no estar gastando, pero nada más", y sugirió a los reporteros entrevistar a los magistrados sobre las "cosas buenas"."El Poder Judicial es como una casa, les decía, y la parte más importante es el recurso humano, y no queremos afectar el capítulo 1000 (salarios y prestaciones de los trabajadores) y vamos poco a poco con el capítulo 3000 (servicios generales) avanzando y el 5000 (bienes muebles, inmuebles e intangibles, pero estamos entregando buenas cuentas", afirmó.Además, Bautista Flores aseguró que buscan terminar el año sin “salirse del presupuesto”, para así evitar tener que solicitar una ampliación presupuestaria como ocurrió en 2021, cuando ante el déficit de 500 millones de pesos, la Secretaría de Finanzas y Planeación le otorgó 200 millones de pesos adicionales.“Todo está para que no nos falte el recurso para diciembre y estando adaptándonos para no salirnos de ahí”, enfatizó en ese sentido.Asimismo, y tras el llamado que hizo la magistrada presidenta Isabel Inés Romero Cruz a los jueces y trabajadores del PJE para que colaboraran en la compra productos básicos de limpieza, la directora general de Administración reafirmó que “van muy bien”.