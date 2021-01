Poder Judicial excluye a nuevos militantes del PAN de elección de sus candidatos

Los magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ordenaron al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) emitir una nueva resolución con la que obligue a la Comisión Nacional de Afiliación del Partido Acción Nacional (PAN) pronunciarse sobre la incorporación en la lista nominal de electores panistas a 473 nuevos militantes del puerto de Veracruz.



Lo anterior al revocar el incidente de incumplimiento emitido el pasado 6 de enero en la que ordenó su inclusión en el padrón del municipio porteño y que se les permitiera votar en la elección interna para elegir a candidatos a alcalde y diputados locales, que habrá de celebrarse el próximo 14 de febrero.



En sesión virtual, los togados resolvieron las impugnaciones presentadas por seis correligionarios del blanquiazul y el Comité Ejecutivo Nacional del instituto político en contra de la resolución incidental en la que declaró incumplido su mandato y le ordenó a la Comisión Nacional de Afiliación registrarlos para que pudieran ejercer su derecho al voto.



Cabe mencionar que el artículo 28 del Reglamento de Militantes del PAN establece que sólo podrán votar en las elecciones internas para selección de candidatos quienes tengan al menos 1 año como militantes activos, lo que el TEV desestimó en su decisión del incidente de incumplimiento.



Por mayoría de votos, los togados determinaron que lo conducente era que dicho tribunal emitiera una nueva determinación en la que haga cumplir el plazo de 48 horas que le dio a la Comisión Nacional de Afiliación del Partido Acción Nacional, para que se pronuncie sobre los procedimientos de inconformidad interpuestos por los militantes.



Durante la discusión, la magistrada Eva Barrientos Zepeda se mostró en contra de revocar la sentencia local, en particular porque a su juicio se debía desechar el juicio electoral presentado por el PAN, toda vez que fue el actor denunciado por los militantes afectados con la negativa de registrarlos para votar y condenado por incumplir el fallo, careciendo de legitimidad para controvertir la decisión.



Por cuanto hace a los juicios promovidos por los inconformes, dijo que ellos al ser militantes tenían a salvo sus derechos como tal, establecidos en los Estatutos de Acción Nacional (PAN), por lo que no se les estaba afectando con la orden del órgano jurisdiccional estatal.



Pero su homólogo y presidente de la Sala Regional, Enrique Figueroa Ávila, reiteró que su propuesta era revocar la resolución incidental del Tribunal veracruzano para que en una nueva sentencia exigiera el cumplimiento de lo ordenado el 30 de diciembre.



Apuntó que los promoventes ciudadanos sí tenían legitimación e interés jurídico para controvertir el fallo del TEV, ya que con éste se estaba modificando el listado nominal partidario para incorporar nuevos votantes, lo que podría impactar en la selección de las candidaturas de los cargos en disputa.



Para él, no considerar al PAN como actor con legitimación para impugnar podría dejarlo en la indefensión y más porque se estaba acreditando que el Tribunal Electoral de Veracruz fue incongruente con el incidente de incumplimiento, al ordenar algo adicional a lo estipulado en la sentencia original.



Al exponer su punto de vista, el magistrado Adín de León Gálvez, coincidió que Acción Nacional sí podía presentar el recurso ante la Sala Xalapa, porque se estaba declarando una violación al debido proceso.



Añadió que el TEV debe emitir una nueva determinación donde exija se cumpla lo ordenado en la sentencia principal, es decir, que la instancia intrapartidaria se pronuncie sobre las quejas de los panistas de que no les estaba incluyendo en la lista de votantes intrapartidaria.