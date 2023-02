Poder Judicial libraría anomalías financieras por Ciudades Judiciales

La magistrada presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Lisbeth Jiménez Aguirre, informó que al cancelar los contratos de las ciudades judiciales a la par se modificó el proceso de fiscalización a los Contratos de Asociación Público-Privadas (APP), de ahí que algunas observaciones del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) por presunto daño patrimonial podrían quedar solventadas.La magistrada dijo que actualmente están en coordinación con el órgano fiscalizador respecto a este asunto:“Ya se está en comunicación con el ORFIS precisamente por este tema, porque evidentemente al haberse cancelado 10 contratos, la cuestión de fiscalización va a ser diferente y tenemos que hacer, por supuesto, las aclaraciones y precisiones correspondientes”.—¿Queda solventado, digamos? —Se le cuestionó en entrevista tras participar en la presentación del Plan Anual de Actividades 2023 de la Escuela Judicial.—Sí, por supuesto, no tenemos mayor problema —aseveró la magistrada presidenta.Cabe señalar que el ORFIS emitió distintas observaciones de presunto daño patrimonial en las obras de construcción de ciudades judiciales, sin embargo, Jiménez Aguirre canceló proyectos que estaban pendientes.Nuevamente, la Magistrada Presidenta puntualizó que no se cancelaron los proyectos, pero sí las APP para la construcción de las Ciudades Judiciales que ahora seguirán adelante con recursos propios o sin la intervención de la iniciativa privada.Añadió que este 2023 se construirá una Ciudad Judicial con recursos de la institución, no obstante, aún está por definirse el lugar.“Como parte del presupuesto nosotros tenemos un rubro destinado a bienes inmuebles, a obra propiamente y bueno, se va a seguir con la construcción y este año se va a echar a andar la construcción de una Ciudad Judicial que en su momento se anunciará de manera formal en donde será”.Jiménez Aguirre detalló que no tienen un presupuesto definido para la construcción de los edificios faltantes, puesto que el Poder Judicial primero debe de presentar y validar cada proyecto y además se pueden emplear recursos de programas federales.“Eso depende de la clase, el tamaño o la extensión de la Ciudad Judicial y eso se va definiendo de acuerdo con el Distrito Judicial, de acuerdo con las necesidades y evidentemente cada obra lleva su planeación; se va a seguir adelante y lo que puedo asegurar es que este año se construye una Ciudad Judicial”.En otro tema, respecto al pronunciamiento de abogados que criticaron un aumento en el costo de copias certificadas para este año, la Magistrada Presidenta aclaró que dicha situación está fuera de las competencias del Poder Judicial de Veracruz.“El precio de las copias está basado en las UMAS y su valor no depende del Poder Judicial, es de la Federación, al igual que el Salario Mínimo. Evidentemente al estar basado el precio de las copias certificadas en las UMAS al elevarse las mismas se eleva el costo; es algo que no depende del Poder Judicial, no está al alcance de nosotros regular las UMAS”, expuso.Finalmente, en su discurso durante el acto protocolario del Plan Anual de Actividades 2023 de la Escuela Judicial, anunció que se capacitará al personal de las áreas administrativas del Instituto, tales como recursos humanos, financieros, comunicación social, contabilidad, informática, programación, estadística y contraloría.“Es un gran desafío, pero no permitiré que haya centro de trabajo alguno que le falte preparación”, dijo en su discurso.