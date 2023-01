Poder Judicial mejora atención a familiares de desaparecidos en Veracruz

Por primera vez en el estado de Veracruz, el Poder Judicial le apuesta a las herramientas tecnológicas para otorgar mejor atención y un acercamiento rápido y directo con los familiares de víctimas de desaparecidos, ya que en este primer mes del 2023 quedará habilitado un micrositio para brindar información y respuestas a este sector.La magistrada presidenta Lisbeth Jiménez Aguirre explicó durante entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, que derivado de una reunión con el Consejo Ciudadano de Víctimas de Desaparecidos el pasado 28 de diciembre, se decidió abrió un micrositio para la atención directa.Es decir, se habilitó un puente de comunicación directa entre el Poder Judicial y los familiares de víctimas de desaparecidos.“Me interesa mucho ese puente con los familiares, que ellos tengan la forma de acceder de manera pronta a la institución y formular sus reclamos, requerimientos, quejas”, acotó la Magistrada.Por ello, desde finales de diciembre se solicitó el micrositio en la página del Poder Judicial, para que ahí se mantenga toda la información que tiene que ver con desaparición forzada, tales como legislación, requisitos y documentación para efecto de promover una declaración de ausencia ante los juzgados familiares.Pero además, dijo, se abrió un correo exclusivo para quejas y sugerencias.“De manera personal ya me ha tocado recibir llamadas o mensajes de algunos colectivos donde me dicen de los trámites que tienen en los juzgados, que no ha caminado como se debe, que les han diferido audiencias; entonces es para poder atender de manera rápida y directa a este grupo tan vulnerable y tan sensible que se ha gestado en nuestra sociedad como lo son las víctimas de desaparición forzada”.Fue a uno de los asesores de la Magistrada Presidenta, a quien le instruyó que de manera diaria y a primera hora, revise el correo institucional para atender rápido esa circunstancia.“Dar respuesta, porque insisto, no podemos revictimizarlos, nosotros tenemos la obligación de agilizar los trámites, porque, por ejemplo, ellos necesitan la declaración de ausencia para cobrar un seguro de vida, tienen que hacer determinados trámites en relación a una pensión y demás, que tienen un plazo perentorio, entonces tenemos que agilizar este tipo de trámites”.