Poder Judicial ni siquiera realiza diligencias por la vía digital, acusan abogados

El Poder Judicial en el Estado y el Consejo de la Judicatura están violentando los derechos de los ciudadanos y afectando además a los abogados, pues a pesar de que esta actividad es esencial, no se le considera así y no hay siquiera diligencias por la vía digital.



Así lo dieron a conocer los abogados litigantes independientes Eduardo Palma Martínez, Luis Carlos Courcelle Gutiérrez y Ana María Ramírez Martínez, quienes señalaron que hay personas que no pueden ver a sus hijos porque se los arrebataron, gente que no puede salir de la cárcel porque no puede conseguir copias certificadas en materia civil, otros que no pueden cobrar sus rentas o adeudos, entre otros casos que tienen a estas personas desesperadas mientras solo les dicen que tienen que esperar a que pase la contingencia.



Señalaron que mientras hay bancos, tiendas de conveniencia y otros negocios que laboran, el Poder Judicial en el Estado está parado porque la magistrada Sofía Martínez Huerta, titular de esta área, ha cuidado al personal, pero no le han importado ni los abogados ni los ciudadanos, pese a que esto violenta sus derechos.



Comentaron que hay lugares en el país en donde se está laborando digitalmente, lo cual aquí no es el caso, pues el tema se iba a tocar el mes pasado y como se dio el nombramiento de la Fiscal General ya no se vio ese punto.



Indicaron que a la magistrada le han enviado cartas y peticiones sin que haya contestado nada, en donde se le ha propuesto reanudar esta actividad tomando todas las medidas preventivas, por ejemplo, rotando al personal, acceso individual a los litigantes, lo cual puede ser incluso por orden alfabético y por 30 o 45 minutos para consultar sus expedientes, además de usar cubrabocas, guantes y lo que sea necesario.



Los litigantes expresaron que piden a esta situación una respuesta pública, así como ellos están planteando este tema.