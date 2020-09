Poder Judicial no gasta lo suficiente en medidas de higiene: Abogados

Mayor profesionalismo en cuestión de sanidad es lo que exigen abogados al Poder Judicial de Veracruz, indicó el presidente de la Barra de Abogados de Orizaba, Miguel Ángel Salazar Torres, al considerar que mientras dure la pandemia se deberían implementar los juicios virtuales.



Afirmó que el gasto que está haciendo el Tribunal en las medidas preventivas no se considera el suficiente para garantizar la seguridad de ciudadanos, abogados y el mismo personal.



Recordó que incluso los empleados promovieron un amparo por esa razón, el cual fue desechado, pero se entiende su preocupación pues hay mucho personal en condiciones de riesgo.



Señaló que el temor es que en algún juzgado se pueda dar un brote de COVID-19, pues al reanudarse actividades parece que hay una romería ahí ante la gran afluencia de personas que necesitan realizar alguna diligencia.



Mencionó que en vez de estar arriesgando a todos, el Tribunal se debió haber preparado estos meses para iniciar los juicios virtuales, y no se puede decir que no haya dinero, porque sí lo hay.



Sin embargo, consideró que la presidenta del Tribunal no está atendiendo esto porque enfrascada en un conflicto con los magistrados y ahí el gobierno deberían entrar para que se sienten a negociar y todo se implemente como debe ser, de lo contrario “habrá un problemón”, si es que no lo hay ya.