Poder Judicial oculta detalles sobre supuestos recortes ante crisis

Vía transparencia, el Poder Judicial del Estado optó por no transparentar las medidas de austeridad implementadas a partir de su déficit de 500 millones de pesos en el actual ejercicio 2021, señalando que, en parte, todavía no ha generado información sobre los ahorros realizados.



Cabe recordar que, a través de comunicados, el Poder Judicial informó que a partir del Plan de Eficiencia de Recursos y Austeridad 2021, un total de 31 de los 35 magistrados aceptaron una disminución voluntaria de los salarios en un 20 a 30 por ciento.



Entre los recortes, se incluyeron gastos como pagos de servicios celulares, gastos de representación, así como recortes a los vales de gasolina.



Pese a esto, vía transparencia, el Poder Judicial optó por reservarse los nombres de los magistrados que decidieron bajarse el salario y también de aquellos que se han negado a hacerlo.



A través de una solicitud de información, el poder autónomo tampoco informó sobre el resto de empleados que accedieron a sumarse en el plan de austeridad y sobre los ahorros derivados del cierre de 29 juzgados.



En su respuesta, el área de transparencia argumentó que no puede dar información sobre los ahorros del cierre de casi 30 juzgados. El área de Recursos Financieros sostuvo que la subdirección no está en posibilidad de proporcionar la información requerida.



“Con la entrada en vigor del Plan de Eficiencia de Recursos y Austeridad de este Poder, se busca el ahorro mediante la adhesión voluntaria en la reducción de las percepciones salariales de ciertos niveles jerárquicos”.



“En cuanto, lo correspondiente al pago de rentas y servicios básicos de los juzgados aún no se ha podido determinar, ya que la cancelación de dichos servicios se encuentra en proceso”.



Respecto a los ahorros que han representado estos descuentos en las percepciones de magistrados y empleados, así como los generados por los cierres de 29 juzgados, el área de Recursos Humanos argumentó que “no ha generado ni tiene a resguardo la información requerida”.