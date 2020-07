Poder Judicial paró actividades, pero realiza cambios de adscripción, acusan

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz bajo el amparo de la contingencia sanitaria a causa del COVID-19 y ante la inactividad en el Tribunal Superior de Justicia, está nombrando a Jueces de Primera Instancia afines a la Magistrada Presidenta Sofía Martínez Huerta, mientras que a impartidores de justicia que no son afines a ella, los están cambiando de adscripción, aseveró en sus redes sociales el abogado Roberto Mercado.



Tal es el caso del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz a quién pretendían reubicar en el Distrito Judicial de Misantla con residencia en Martínez de la Torre, sin embargo, su abogado Ricardo Morales Carrasco, anunció que este jueves la Justicia Federal concedió un amparo al juzgador y no podrá ser removido.



Morales Carrasco, dijo que se promovió el Amparo 304/2020 J57C ante el Juzgado Quinto de Distrito del Séptimo Circuito con residencia en Boca del Río.



La justicia federal, agregó, le concedió la suspensión de plano y mientras esté el amparo, el Juez continuará en su encargo.



Manifestó estar consciente que el Consejo de la Judicatura presentará un recurso de revisión, sin embargo, como abogado sabe lo que se debe hacer.



En ese sentido, Roberto Mercado, manifestó que resulta interesante que mientras el Consejo de la Judicatura de Veracruz no tiene ningún interés en dar soluciones a la ciudadanía para el reinicio de actividades de Juzgados y Tribunales, sí se ocupe de otorgar nombramientos y cambios en medio de la Pandemia.



No obstante, reiteró que por el momento el Juez Segundo de Primera Instancia no podrá ser reubicado gracias al Amparo concedido en su favor, dado que la autoridad Federal estimó que se pondría en riesgo su salud y su vida.



“Ironías de esta pandemia, se supone que la suspensión de labores en el Poder Judicial del Estado de Veracruz es para proteger y salvaguardar la salud y la vida de su personal, por lo que sorprenden estas decisiones de la Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia”, añadió.