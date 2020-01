Poder Judicial por debajo de la media nacional, resuelve 1 de cada 10 asuntos

PORTAL DE NOTICIAS ALCALORPOLÍTICOLic. Joaquín Rosas Garcés.En relación a la nota de prensa que este portal informa de la Presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz de fecha 23 de enero del 2020 titulada “JUICIOS Y RECURSOS “EN EXCESO” DEJAN INMENSO TRABAJO AL PODER JUDICIAL: PRESIDENTA”, elaborada por el periodista Ángel Camarillo; es pertinente decir que, de acuerdo al Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2019 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, (disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2019/), el Poder Judicial del Estado de Veracruz admitió 92,533 asuntos durante el año 2018 mientras que resolvió 33,175, 11,707 civiles, 8097 mercantiles y 13,371 familiares, así como 4450 tocas. En el ejercicio fiscal previo censado por el INEGI, constaba un total de 205,673 asuntos en el Tribunal, 123,056 asuntos civiles, 31,518 mercantiles y 51,099 familiares.La Capacidad Real Institucional de Resolución de Asuntos (C.R.I.R.A.) en el Poder Judicial del Estado de Veracruz, considerando los asuntos que resolvieron en el ejercicio fiscal 2018, Censada por el INEGI en 2019, de 37, 625 (juicios y tocas) entre 298,206 asuntos (92533 admitidos y 205,673rezagados), con todos los recursos presupuestarios, administrativos, financieros, de recursos humanos e infraestructura de Estado, fue del 12.61%. El Promedio Nacional de Capacidad Real Institucional de Resolución de Asuntos en los 32 Poderes Judiciales de los Estados es del 23.35%, por lo que se está debajo de la métrica nacional.Al día de hoy, 24 de enero del 2020, el rezago de asuntos en el Poder Judicial del Estado debe de ser superior a los 300,000 asuntos.En resumidas cuentas, por cada 10 asuntos, 1 se resuelve en el Poder Judicial del Estado; con estos números, es factible que el 1% de los asuntos rezagados en el Estado tenga más de 20 años en disputa y sin resolución, al menos 2,982 juicios.Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la entidad durante el año 2019, el Poder Judicial de la Entidad recibió una asignación de $ 2, 584,753,190.00 pesos, y distribuyó el 55% en Servicios Personales, en al menos 2,622 funcionarios públicos para esa tarea judicial. De entre los Poderes Judiciales de los Estados, es de los que mayor presupuesto reciben para administrar Justicia, Estado de México recibió $3,434,224,324.00, Guanajuato $1,759,240,417.00, Jalisco $ 1,708,517,423.00, Nuevo León $ 2,120,000,000.00.No obstante lo anterior, el Poder Judicial del Estado NO es el Tribunal más rezagado de todo el país, por lo que, de redistribuir plazas estáticas-administrativas NO funcionales en términos de eficacia funcional frente a lo que destina cada año el H. Congreso del Estado, como por ejemplo asesores, auxiliares de mandos altos, secretarios particulares, choferes, y otras denominaciones que no son concursadas en términos de la carrera judicial Estatal, pueden producir la eficacia funcional que exigen los justiciables de la entidad en términos de lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, es decir, habilitando más actuarios y más secretarios de acuerdos.En adición, tener el soporte del Programa de aprendices otorgado por el Gobierno Federal (Programa Jóvenes Construyendo el Futuro) en funciones de soporte de archivo, oficialía y secretaría, pueden mejorar la eficacia funcional y la dignificación del Sistema Judicial Veracruzano.Se sugiere lo anterior que se lleve a la máxima capacidad institucional pues, en el orden de la transición de la Reforma Laboral, al menos 20,000 juicios laborales se incrementarán al total de todo el universo descrito, perjudicando la capacidad de resolución de asuntos y el debido destino del gasto público.Finalmente, lo correspondiente a la práctica de la abogacía y las vicisitudes en tribunales, ello no será colmado en tanto no exista un marco normativo único en materia de práctica de la abogacía en México que vele por la eficacia funcional del sistema judicial mexicano y la dignificación de la práctica forense.Gracias por atender este mensaje.Quedo a sus órdenes.Antonio de J. Remes Díaz.Abogado y Profesor de Derecho.www.sabermetrialegal.com- REPOSITORIO DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (PNT), disponible en https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio - CENSO NACIONAL DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA FEDERAL 2018 y 2019, INEGI, disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2019/ - ESTADÍSTICA JUDICIAL EN MÉXICO: ENSAYO SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL PAÍS. Antonio de J. Remes Díaz, AMAZON, Segunda Edición, 2020, disponible en