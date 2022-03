Poder Judicial prevé ahorrar 40 mil pesos al mes por reubicación de 3 Juzgados

El cambio de ubicación de tres juzgados de Primera Instancia de los Distritos Judiciales de Orizaba y Tuxpan generará al Poder Judicial de Veracruz un ahorro mensual en arrendamiento de inmuebles de casi 40 mil pesos.El Consejo de la Judicatura también tomó la decisión de reubicar el Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba a la Ciudad de Nogales, para no perder el inmueble que ocupó el desaparecido Juzgado Microregional, por lo que no habrá marcha atrás con la medida.Por ello, el traslado de los recursos, sistemas tecnológicos, expedientes, objetos y todos los bienes que se encuentran los tres Juzgados a sus nuevos domicilios será el viernes 25 de este mes de marzo y empezarán a despachar a partir del lunes 28 de marzo, en el horario oficial.El Consejo de la Judicatura autorizó el cambio de domicilio de los tres Juzgados de los Distritos Judiciales de Orizaba y Tuxpan a inmuebles propios.Se trata del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Orizaba, que se ubica en la calle Poniente cinco número 170, colonia Centro.Por ese inmueble se paga una renta mensual de 14 mil 107.63 pesos más IVA, por lo que existe la necesidad de cambiar su domicilio y trasladarlo al edificio que hasta junio de 2021 ocupaba el extinto Juzgado Microregional de Nogales.Ello, debido a que el terreno fue donado al Poder Judicial por el Ayuntamiento de Nogales, con cláusula condicionada para el uso y el funcionamiento de oficinas judiciales, de lo contrario, de no usarlo, se revertirá la donación y el inmueble regresará al patrimonio del Ayuntamiento.Los otros recintos son del Distrito Judicial de Tuxpan y se trata del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tuxpan, cuyo domicilio se ubica en bulevar Manuel Maple Arce, sin número, esquina Adalberto Tejeda, colonia Ampliación Ruiz Cortines. Por ese inmueble se paga una renta mensual de 17 mil pesos más IVAEl otro Juzgado es el Segundo de Primera Instancia, ubicado en el inmueble del CERESO Regional Zona Norte.Ambos inmuebles serán trasladados a la Ciudad Judicial de Tuxpan, ubicada en la avenida Paseo de la Reforma número 3, colonia Ex Hacienda de Asunción.En consecuencia, el traslado de los recursos, tecnológicos, expedientes, objetos y todos los bienes que se encuentran en los citados órganos jurisdiccionales se llevará a cabo durante el viernes 25 de este mes de marzo, empezando a despachar a partir del lunes 28 de marzo, en el horario oficial.