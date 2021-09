Poder Judicial recibirá menos de lo que pide; todavía definen cuánto

La diputada presidenta de la Comisión de Hacienda, Rosalinda Galindo Silva, informó que el Congreso del Estado y la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) siguen sin definir el monto que se podrá otorgar al Poder Judicial como ampliación presupuestaria, tras los 500 millones de pesos extras que requirieron para cerrar el ejercicio 2021.Explicó que, si bien circuló un predictamen con un monto por 200 millones de pesos , el tema sigue en análisis entre la Comisión que preside y el titular de Finanzas, José Luis Lima Franco.No obstante, la legisladora indicó que, si las finanzas estatales sólo alcanzan o permiten otorgar dicho monto de los 500 millones requeridos, al Poder Judicial no le quedara de otra “que ajustarse” tal y como lo han hecho otras instituciones en Veracruz.“Tendríamos que analizarlo y en caso de que así fuera yo creo que nos tenemos que ajustar; por ejemplo, aquí en el Congreso tuvimos una reducción de 50 millones y aún así nos hemos acoplado y nos hemos organizado”.Cabe recordar que el pasado 19 de agosto la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Inés Romero Cruz, pidió el rescate financiero para poder realizar las funciones jurisdiccionales, administrativas y operación de los juzgados laborales.Posteriormente, a inicios de septiembre, el propio Lima Franco adelantó que no podrían otorgar los 500 millones de pesos solicitados,“Nosotros todavía estamos evaluando y ya en estos días tenemos que definir el monto de lo que se va a dar de la ampliación, pero te podría decir que va a ser menos de los 500 que están pidiendo”.El 19 de septiembre de 2021 el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, aseveró que el poder judicial podrá salir adelante “sin problemas” con los recursos que le serán otorgados, siempre que continúen medidas como la reducción de salarios de magistrados y altos funcionarios."Hablando con el secretario de Finanzas (José Luis Lima Franco) podemos apoyar (…). Hay una reducción sustancial con la disminución de sus privilegios, por lo tanto, podríamos actuar si ellos continúan con eso y con el Plan de Austeridad”, refirió el Ejecutivo.Ahora, Galindo Silva subrayó que el monto todavía no se define y seguramente se aprobará la próxima semana en sesión extraordinaria.“Se sigue analizando, ahorita es lo que estamos checando y bueno, pues ya más adelante yo creo que en otra sesión extraordinaria se va a votar (…): Tengo el contacto directamente, en eso estamos y tenemos que reunirnos”, agregó la morenista.