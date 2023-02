Poder Judicial seguirá austero pero ya sin más recortes

Este 2023 el Poder Judicial del Estado (PJE) no tendrá ahorros significativos, confirmó la Directora de Administración, Joana Marlen Bautista Flores.Durante entrevista dijo que el actual ejercicio del Poder Judicial veracruzano enfrenta diversas prioridades como la digitalización de los trámites, por ello dijo que no esperarán a tener ahorros como los generados en 2021 y 2022.“Pero por lo menos esperamos trabajar con lo que tenemos y lograr un Poder Judicial transformado”, indicó.De acuerdo con la administradora, desde su llegada el Poder Judicial atraviesa una etapa de austeridad a la que se han sumado magistradas y trabajadoras, con reducción de prestaciones y contención del gasto.“Creo que en este 2023 se consolida como un Poder que está unido, que está trabajando ya no individualmente en lo personal, sino institucionalmente por el mismo Poder”, acotó.Igualmente, agregó que buscarán disminuir el gasto corriente del Tribunal y no tener “gastos absurdos”, así como llevar una línea de control financiero y que las compras no signifiquen derroches de recursos.Sin embargo, precisó que lo más importante es no caer en “moches o ese tipo de cosas sucias que se realizaban anteriormente” que, a su parecer, era lo que más afectaba las finanzas del Poder Judicial.“Ahora lo hemos hecho transparente, lo hemos hecho bien y con mucho orgullo, estoy orgullosa porque estos años he estado con tres presidentas y he estado bien con las tres”, agregó.