Poder Judicial tampoco ha designado Juez para Juzgado Octavo de lo familiar en Orizaba

Además de que no hay sentencias ni acuerdos que se hayan publicado en los juzgados, lo cual significa un grave golpe a la impartición de justicia, en el distrito de Orizaba se agrega otro problema más, que es la falta de Juez Octavo de lo Familiar.



En entrevista, el litigante miembro del Colegio de Abogados de Orizaba, Juan Oropeza Flores, dijo "no tenemos juez del Juzgado Octavo porque se fue de magistrado José Antonio Sobrevilla y no ha sido nombrado el juez que lo sustituya".



Añadió que esta situación es la que prevalece en el Poder Judicial, por lo que una y otra vez han hecho el llamado los abogados para que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, Sofía Martínez, resuelva estos problemas.



De igual forma, apuntó que sólo tienen conocimiento como abogados que el único juez que está emitiendo sentencias es uno de Veracruz: Javier Castellanos Chargoy. "Es el juez del Juzgado Segundo de lo Civil en Veracruz pero aquí no existe alguno que publique o notifique sentencias".



Indicó que pensando positivamente que los jueces hayan sacado algún rezago durante estos cinco meses que han estado cerrados los juzgados, no están notificando como tal.