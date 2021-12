Poder Judicial, tristemente sometido al Ejecutivo y Legislativo: Magistrada Concepción Flores

El Poder Judicial del Estado de Veracruz cierra el año 2021 con una “aberrante crisis financiera”, envuelto en una crisis de legalidad y sometido a los Poderes Ejecutivo y Legislativo.Por ello, la designación de la Magistrada Isabel Inés Romero Cruz como Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, hace más de un año, solo quedó en una mera expectativa, lamentó Concepción Flores Saviaga.La también Magistrada Visitadora del TSJ, recordó que Sofía Martínez fue removida del cargo por actos y omisiones que demostraron su conducción ilegal al frente de la Institución.Sin embargo, ahora con Romero Cruz el Judicial tristemente el Judicial está sometido por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que han dejado claro su intromisión; y también enfrenta una crisis de legalidad, la cual ha sido detonada por acontecimientos que han alcanzado, inclusive, eco en las esferas nacional e internacional.“Desde el momento que le tomé protesta formal a la actual Magistrada Presidenta, confiaba con contar con un Poder Judicial íntegro, transparente y comprometido con la justicia. Sin embargo, todo quedó en mera expectativa, ya que en muy poco tiempo, los Poderes Ejecutivo y Legislativo, han mantenido una presión constante y sistemática a nuestra institución judicial, lo que nos ha llevado a presenciar una evidente intromisión e invasión de facultades a nuestra esfera competencial, ya que no tienen atribuciones para impartir justicia”.Agregó que lamentablemente, Veracruz es referencia nacional en temas alusivos a la ausencia de justicia como resultado de instituciones que no cubren las expectativas de los justiciables.Además, calificó de aberrante la crisis financiera del Poder Judicial que ha ocasionado un déficit de 500 millones de pesos.En ese sentido, aseveró que tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo han desviado la atención pública en acciones de supuesta austeridad, y omiten que, de acuerdo con el artículo 60 último párrafo de la Constitución Política de Veracruz, el presupuesto al Poder Judicial podrá ser mayor pero no menor al 2 por ciento del total del presupuesto general del Estado, acto que no ocurrió para el ejercicio fiscal 2022.“Entiendo que, en una democracia, el poder político tiene un peso de suma importancia para ejecutar acciones conjuntas de determinado gobierno; sin embargo, al igual que otros profesionales del Derecho y particularmente, al igual que muchas personas que a diario convivimos con la justicia y su impartición, sabemos lo temeroso que puede ser cuando a quienes imparten justicia se les somete para que prevalezcan las voluntades ajenas a sus atribuciones y sobretodo que dichas voluntades externas se encuentren por encima de lo que establece la ley”.A las Magistradas y Magistrados, así como a los Jueces de Veracruz, los exhortó a que la honestidad y la justicia, sean los valores humanos que orienten su importante labor en beneficio de Veracruz y que la instauración del Estado de Derecho sea la misión permanente”.