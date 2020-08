Poder Judicial va contra el Congreso; defenderá a magistrados de retiro forzoso

El pleno del Tribunal Superior de Justicia acordó promover una Controversia Constitucional, así como un amparo ante la justicia federal, en contra de la "intromisión" de la LXV Legislatura en torno a las vacancias de magistraturas al interior del Poder Judicial.



El sesión extraordinaria del pasado 13 de julio los togados argumentaron que el Congreso local no tiene capacidad legal para retirar o aplicar la jubilación anticipada a magistrados.



Por esta razón se concertó actuar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que resuelve la existencia de vacantes definitivas en el Poder Judicial, debido a que hay suspensiones de jueces federales y amparos obtenidos por togados salientes contra el retiro forzoso.



Según el acuerdo, en dicha fecha la presidenta del Tribunal y del Consejo de la Judicatura, Sofía Martínez Huerta, dijo que interpondría ambos recursos “pues ninguno de los medios de impugnación excluye uno de otro”.



Se asentó que no se había dado aviso al Gobernador, Cuitláhuac García, de la vacancia de magistraturas debido a que se concedió el amparo al magistrado Roberto Dorantes Romero en el juicio 402/2019 del juzgado décimo séptimo de distrito, concluyendo que no puede separarse del cargo en razón de su edad.



Además, el magistrado Marco Antonio Lezama Moo promovió el juicio 1136/2019 y obtuvo la suspensión definitiva en contra del acto de la separación de su encargo por la edad.



Sin importar que los magistrados presentes a dicha sesión apoyaron la propuesta de la magistrada presidenta, Sofía Martínez Huerta, para proceder ante la Corte y en juzgados federales, en la sesión extraordinaria realizada este 5 de agosto no se abordó dicho asunto, aunque se tiene como plazo la próxima semana para promover el amparo y la controversia.



En entrevista, la magistrada Concepción Flores Saviaga señaló que este miércoles presentó un voto particular en el que solicitó a la Presidenta del Poder Judicial posponer la sesión extraordinaria en la que se realizaron cambios de adscripción en el Tribunal, luego de que el pleno del Congreso avaló las propuestas del Gobernador para las ocupar 6 magistraturas vacantes que se avalaron sin tomar en cuenta los amparos y suspensiones mencionados.



En su solicitud la magistrada buscó que se diera lugar a la aprobación de la sesión del pleno del 13 de julio en la que se acordó la interposición de los recursos ante el máximo tribunal del país y ante la justicia federal.



También para que la presidenta del Tribunal diera de las notificaciones enviadas por los Juzgados de Distritos con respecto a los amparos promovidos por los Magistrados Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero contra el acuerdo de remoción del Congreso de Veracruz.



Flores Saviaga también evocó un acuerdo de fecha 14 de enero de 2020, en el cual el Tribunal Superior de Justicia acordó la inaplicación del retiro forzoso por edad al cumplir 70 años.



Expuso que Gladys de Lourdes Pérez y Marco Antonio Lezama Moo consiguieron una suspensión del acto reclamado. Resaltó que Lezama Moo obtuvo una suspensión definitiva y además promovió un incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la protección concedida por un juez federal en el juicio de amparo 1136/2019 del juzgado décimo octavo de distrito en la entidad.



“Que por resolución incidental de fecha 24 de julio del año en curso, se declaró fundado el incidente, concediendo un plazo de 24 horas a las autoridades responsables del Congreso y el presidente del Congreso para que rectifiquen los errores en que incurrieron”.



Añadió que en caso de no hacerlo serían denunciados ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de la Ley de Amparo.



También refirió que en el caso del magistrado Roberto Dorantes Romero cuenta con la concesión del amparo y protección de la justicia federal decretada en el juicio 402/2019 del índice del juzgado decimoséptimo de distrito del Estado, resolución que causó estado desde el 24 de junio del año en curso, al haberse desechado el recurso de revisión hecho valer por el Congreso.



De acuerdo con Flores Saviaga la vacancia de este magistrado resulta incongruente a partir de dicho fallo, así como violatorio de sus garantías protegidas por el amparo obtenido.



“(El amparo) se tomó en consideración para fundar y motivar el acuerdo plenario del 14 de enero del año en curso; cuya copia certificada hizo llegar a los autos del otro amparo 473/2019, del índice del juzgado decimoctavo, lo que motivó se dictara el sobreseimiento, y por ende, dejar sin efecto la suspensión definitiva con que contaba; concluyéndose que dese el 14 de enero del año en curso, no sólo estaba enterada del sentido de la resolución de amparo al favor del magistrado, sino además hizo uso de dicha resolución, para el acuerdo plenario del 14 de enero del año en curso”.



Expuso que también se violó el sentido de dicha resolución el 24 de julio en el oficio al Congreso del Estado informando la vacancia de la plaza del magistrado Roberto Dorantes Romero, lo que resulta “totalmente violatorio de sus garantías legales”.



Pese a la petición de la magistrada Concepción Flores Saviaga la sesión extraordinaria de este miércoles se llevó a cabo y se realizó el cambio de adscripciones al interior del Tribunal.