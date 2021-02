Podría aumentar violencia política rumbo a la jornada electoral de este año, advierten

De septiembre de 2020 a enero de 2021 se registraron 73 incidentes de violencia política en el país, reveló el gerente de Análisis de Riesgo Político de Integralia Consultores, Carlos Alberto Rubio Pimienta, en el programa DefiendeTV por TeleClic.Tv de AlCalorpolitico.com . Dicho recuento es parte de la estadística propia de Integralia Consultores y en el cual igual incluyó a 82 víctimas y de las cuales 64 murieron en los ataques.Además, conforme transcurran los meses y se definan las candidaturas en los partidos, los eventos de violencia política pueden aumentar hasta el día de la elección.“En lo que creemos que va a pasar hacia junio de 2021 es que conforme se vayan definiendo las candidaturas e inicie el proceso de campaña vamos a ver cada vez este número de incidentes a nivel nacional”.Añadió que una gran mayoría de las víctimas corresponden a varones y en una menor proporción mujeres, aunque este último sector manifestaron igual signos de violencia, entre esta la sexual.“Es un factor que hay que tomar en cuenta la violencia de género que se suma a la violencia política”.Lo anterior lo dio a conocer Rubio Pimienta dentro de la ponencia "Violencia política en el Proceso Electoral" con la participación del Vocal de la Junta Electoral del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, Josué Cervantes Martínez y el abogado postulante Rubén Darío Ávila Martínez, bajo la moderación de Roberto Mercado.Con la citada estadística, Integralia busca comparar el nivel de violencia política en 2021 con relación al pasado proceso electoral de 2018; y en el actual conteo, la consultoría observa que la mayoría de las víctimas corresponden a servidores públicos o aspirantes a un cargo de elección popular a nivel municipal.“Esto nos habla de una tasa de letalidad bastante alta y nos habla que la mayoría de estos ataques habían sido premeditados y que tenían por objeto acabar con la vida de esos políticos, funcionarios públicos y aspirantes a cargos de elección popular”.Con tales cifras, Carlos Rubio recalcó que los aspirantes a un cargo municipal resultan los más expuestos y vulnerables a este tipo de ataques.“En términos geográficos, regionales, identificamos que la zona sureste del país es la que concentra la mayor cantidad de casos, tenemos focos rojos en Guerrero, Veracruz, en Oaxaca y en Guanajuato, siendo un foco rojo muy importante”.El consultor de Integralia observó que aunque se manejan varias hipótesis para explicar los atentados, las más recurrente es aquella en la cual los presuntos responsables de los actos pertenecen a la delincuencia organizada.“Creemos que las organizaciones delictivas tienen interés por ejercer mayor influencia sobre los gobiernos municipales por distintas razones, en primer lugar porque eso les permite acceder información privilegiada en términos de las estrategias de seguridad implementada”.Otro modo de influencia del crimen organizado en los ayuntamientos es para conseguir información de los permisos al comercio para extorsiones, y en tercer lugar, para obtener la protección de las policías municipales.Carlos Rubio advirtió que por medio de influir en las alcaldías, el crimen organizado puede acceder a contratos para la prestación de obras y servicios y contribuir a un esquema de malversación de recursos.“Les abre la puerta como una fuente de ingresos por parte del Gobierno Municipal a través de contratos o de un esquema de malversación de fondos y hay un interés de las organizaciones criminales por ejercer mayor injerencia en los gobiernos municipales y ahí está el principal problema de lo que ubicamos el mayor riesgo a lo largo de este proceso”.El consultor alertó que en 2018 se experimentaron dos incidentes de eventos de violencia electoral, uno entre febrero y marzo con la definición de candidaturas y uno entre mayo y junio en la recta final de las campañas.Dijo que se prevé una mayor incidencia de violencia política, sumado al hecho que las elecciones de 2021 son las “más grandes” organizadas en la historia de México, con 15 gubernaturas, 30 congresos locales y municipios.Añadió que a esta incidencia se agrega el hecho de la impunidad en los atentados de violencia política y proporcionalmente, entre más alto es el perfil del atacado, mayor es la respuesta de las autoridades de procuración de justicia.Esto no es proporcional a los servidores públicos atacados en congregaciones o en municipios del país, más en aquellos de alta marginación o vulnerabilidad.Por su parte, el abogado postulante Rubén Darío Ávila Martínez indicó que aunque Veracruz experimentó violencia política en el pasado, esta ocurría en plena jornada electoral y no antes de la campaña, es decir, en plena definición de candidaturas.“Ahorita se está generando más violencia y esperemos que no sigan estas cosas ocurriendo porque si no se va a oscurecer más el proceso, no sabemos si son cuestiones políticas, o ajustes de cuentas. Esperemos que en el futuro ya no se dé esta violencia”.