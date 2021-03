Podría haber más restos humanos en sexta fosa hallada en Ixtaczoquitlán

Aunque en los trabajos que se siguen realizando en las fosas de Campo Grande, municipio de Ixtaczoquitlán, se confirmó la presencia de restos humanos en la fosa 6, será hasta este miércoles cuando se haga la extracción y se vea si se trata de un solo cuerpo o hay más.



Así lo señalaron integrantes del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, quienes explicaron que la labor que se realizó este martes fue diferente ya que se requirió de dar mayor profundidad y ampliación en la fosa.



Agregaron que si bien se confirmó la presencia de restos humanos, aun no se sabe si se trata de un solo cuerpo o más.



“Mañana a temprana hora se harán los trabajos de exhumación”, señalaron las integrantes del Colectivo.



Recordaron que a la fecha suman seis cuerpos los recuperados, de los cuales cuatro se sabe que son de varones y dos están pendientes de conocer el género.



Las señoras comentaron que durante los trabajos que se realizaban en las fosas llegó una señora para llevarles garrafas de agua y vasos.



Mencionaron que la señora les comentó que su hijo las había visto el lunes y si bien ella no tiene ningún familiar desaparecido quería apoyarles en algo.



Indicaron que esta persona no les dio su nombre, pero le agradecen su gesto pues habla de la sensibilidad de algunas personas con esta causa, por lo que le agradecen a ella y a su hijo por este acto de solidaridad.