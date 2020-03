Podría haber más sanciones a exfuncionarios que desviaron plazas en SEV

Pese al acuerdo reparatorio con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Contraloría General del Estado y el Órgano de Control Interno de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) puede proceder contra los exservidores públicos involucrados con el desvío de 77 plazas magisteriales.



El secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, admitió que por medio de la Fiscalía se consiguió la devolución de 7 millones de pesos, detallando que, de manera mensual, los exfuncionarios de la pasada administración han estado aportando un millón mensual.



"Yo no me encargo de procurar justicia, fue la FGE la que determina este acuerdo reparatorio, pero ojo: en el Órgano Interno de Control y en la Contraloría sigue el procedimiento (administrativo). No se descartan y en términos legales, los que saben son ellos, un servidor es el tema educativo, las denuncias ahí están, yo las presenté, no sabría decirle si están avanzando", dijo Escobar García.



Recordó que él mismo presentó en abril de 2019 la denuncia por la apropiación ilegal de las plazas, pero que en enero pasado se dio seguimiento y se consiguió el acuerdo reparatorio.



"En la Fiscalía hubo ese acuerdo reparatorio, pero nosotros les quitamos las plazas y algunas de estas como tal, de estas plazas que se dieron, había superávit, exceso de maestros en algunos lugares en las cuales no se necesitaba", dijo.



Abundó que con el dinero recuperado, actualmente bajo resguardo de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), se prevé comprar equipamiento para los planteles.



Anticipó por lo tanto comprar pupitres, pintarrones y otros implementos para las aulas, además de computadoras y pantallas.



"Vamos a presentar la transparencia de los recursos para que vean cuanto nos costó cada computadora, cada butaca, porque luego recordemos como inflaban los precios", dijo.