Podría haber muchos contagios de coronavirus en estaciones migratorias, advierten

Ante la nula aplicación de protocolos sanitarios por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y del hacinamiento en estaciones migratorias, es probable que próximamente haya altos números de migrantes contagiados con COVID-19.



Al respecto, Rubén Figueroa, vocero del Movimiento Migrante Mesoamericano, indicó que la contingencia del COVID-19 ha golpeado severamente a los migrantes, quienes ni siquiera pueden ser repatriados ante el cierre de fronteras en países como Guatemala y El Salvador.



"Esto se agrava porque los consulados de Guatemala y Salvador cerraron. Países cerraron fronteras, existe el riesgo de que los migrantes contraigan el virus y son vulnerables", mencionó.



Además, destacó que el hacinamiento en las estaciones migratorias no permite a quienes habitan aquí aplicar las medidas de “distanciamiento social” y menos mantener medidas higiénicas.



"Los agentes de Migración no tienen los protocolos de cuidado, no usan mascarillas ni guantes en las detenciones. Las cárceles migratorias donde las personas no pueden ejercer el distanciamiento social el gobierno no ha dado alternativas (...), las personas que están ahí no tienen alternativas. Si se sigue deteniendo a más migrantes habrá más hacinamiento es una situación de crisis que debe ser atendida", dijo.



Por ello, exhortó al Gobierno Federal a aplicar medidas de seguridad sanitaria pertinentes en estos espacios con el objetivo de evitar un brote de COVID-19 entre la población migrante.