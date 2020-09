Podría haber rebrote si orizabeños relajan medidas de prevención contra COVID-19

Aunque el número de personas hospitalizadas en el IMSS ha venido a la baja, si la población no observa sus medidas de prevención en contra del COVID-19, entonces podría haber un rebrote, indicó el coordinador de Atención y Prevención a la Salud, Luis Arturo García.



Por eso pidió a la población en general reforzar las medidas para prevenir contagios de COVID-19, ante el cambio de semaforización y la apertura de espacios públicos en algunos municipios.



Añadió que, aunque el semáforo de riesgo epidemiológico se encuentra en naranja en la entidad veracruzana, el peligro de contagio se mantiene.



Dejó en claro que, aunque la gente puede salir y realizar actividades familiares, por la apertura de establecimientos comerciales y lugares de esparcimiento, es necesario respetar los protocolos de seguridad y seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias.



“Debemos adaptarnos a esta nueva forma de vida y convivencia, en que se limita el contacto físico y se mantiene el hábito de lavarse las manos frecuentemente, usar gel antibacterial al ingresar a los establecimientos, y mantener puesto el cubrebocas todo el tiempo”.



Mencionó que la protección se debe extremar, en especial para proteger a los adultos mayores y en general a quienes no se han contagiado de la enfermedad, ya que, por ejemplo, en niños y jóvenes sanos, puede ser asintomática, pero sí se contagian.



“De forma que, al acudir a restaurantes, parques y otros lugares de gran concurrencia, existe el riesgo de adquirir el virus y llevarlo a su casa, en donde habitan personas de la tercera edad o pacientes crónicos, quienes son más vulnerables a la infección”, dijo.



El entrevistado apuntó que, si las medidas preventivas se relajan, es probable que se presente otro pico y los casos de personas infectadas irán al alza, y aunque la institución se encuentra preparada para ofrecer atención integral, lo más conveniente es prevenir y evitar más contagios.



“Es una responsabilidad conjunta ganarle la batalla a esta enfermedad, pues autoridades, instituciones de salud y personal médico no podrán hacerlo sin el apoyo y adecuada actuación de la población”, finalizó.