Podría PMA clausurar otras 3 tiendas del Grupo Walmart, en Veracruz-Boca

Además de “Sam's Club”, por lo menos otras 3 tiendas del grupo "Walmart" en Veracruz y Boca del Río, podrían ser clausuradas por violarla Ley ambiental al depositar sus desechos en el relleno sanitario del municipio de José Azueta, el cual está catalogado como tiradero a cielo abierto ilegal.



El procurador de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, afirmó que hubo amenazas e intento de extorsión por parte de los abogados de la empresa transnacional; no obstante, se procederá de ser pertinente.



"Hay otras 3 tiendas más con posible clausura", dijo.



Incluso, cuestionó que se trasladen los desechos a dos horas del puerto de Veracruz "técnicamente se me hace inviable que diariamente tengan que viajar hasta José Azueta", por lo que sospechan que pudieran desecharlos en otro sitio de menor distancia.



Luego de que fuera clausurado el centro comercial de “Sam's Club” el pasado jueves, señaló que tras la revisión que se realizó en la tienda, se determinó que además de no hacer la separación adecuada de los desechos ante la contingencia sanitaria del COVID-19, también, disponían la basura en un basurero a cielo abierto.



El titular de la PMA, acusó al grupo Walmart de violar la Ley ambiental y afirmó que por parte del Alcalde de José Azueta también hay responsabilidad y se actuará conforme a la ley, además de la empresa operadora del relleno.



Rodríguez Cortés, señaló que se está preparando una serie de reformas para endurecer las sanciones en contra de los Ayuntamientos que mantienen rellenos sanitarios "queremos que existan sanciones más severas".