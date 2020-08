Podría PRD interponer juicios contra Congreso por desacatar resoluciones de jueces

Se le tiene que poner un alto a las atrocidades e irregularidades que se cometen en el Congreso del Estado de Veracruz, por lo que el Partido de la Revolución Democrática (PRD), estará pendiente de la vía legal que se siga en contra de la legislatura por caer en desacato de un Juez Federal, de Magistrados y de los Tribunales Federales.



Al referir lo anterior, el dirigente estatal del partido del sol azteca en Veracruz, Sergio Cadena Martínez, refirió que al Congreso del Estado le puede ocurrir lo mismo que a la legislatura de Nuevo León, donde un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa planteó que se destituya a los 42 congresistas de esa entidad, por desacato.



En este sentido, dijo que el PRD ya recaba toda la información de las irregularidades cometidas en la Legislatura, por lo que no descartan interponer los juicios correspondientes en contra de los diputados.



“Tenemos ya los datos de las irregularidades que están cometiendo, de las atrocidades legislativas y el desacato a un Juez Federal”, expuso.



Y es que señaló que un Juez Federal les ha determinado acciones que tienen que corregir y se oponen totalmente, “andan soberbios, pero no se puede jugar con la aplicación de la Ley y eso se los vamos a demostrar”, sostuvo Cadena Martínez.



Dijo que confía en que prevalezca el Estado de Derecho y se respeten las determinaciones en temas como la suplencia a la Alcaldía en el municipio de Actopan, así como restituir en su cargo a Magistrados del Poder Judicial que fueron removidos de manera ilegal.



“Si no la acatan puede pasar lo que está pasando en otro estado, donde el Congreso puede ser destituido si no acatan esa resolución y el PRD estará muy pendiente de esa ruta legal que se está llevando a cabo”.



Al respecto, Sergio Cadena criticó que quienes prometieron que iban a ser diferentes y acabar con la corrupción se les observa saqueando al erario público, por lo que el PRD no se quedará de brazos cruzados e interpondrá las denuncias correspondientes, “caiga quien caiga”.



Cabe recordar que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió el fallo a favor del Alcalde suplente de Actopan el 17 de julio y le dio 10 días hábiles al Congreso del Estado para que le tomara protesta a Alfredo López Carreto como presidente municipal, ante el desafuero del Alcalde José Paulino Domínguez desde el pasado 4 de marzo, sin embargo, se ha negado a hacerlo.



Por otra parte, el Juez Décimo Octavo de Distrito, José Ezequiel Santos Álvarez, otorgó un amparo al magistrado del Poder Judicial del Estado, Marco Antonio Lezama Moo, quien había sido destituido de manera ilegal por la mayoría de diputados de MORENA, quienes le aplicaron una cláusula de jubilación al cumplir los 70 años, sin embargo fue designado en tal cargo antes que se reformara la ley con dicho condicionamiento.



Es así que al considerar que ninguna ley es retroactiva, el pasado 11 de agosto el Juez determinó que el Congreso violentó el amparo que concedió y ordenó al Congreso reinstalar al magistrado en un plazo máximo de 10 días, acción que hasta el momento tampoco se ha realizado.



Ante ello, el dirigente estatal del PRD insistió en que es necesario poner un alto a todas las irregularidades que se comenten en la Legislatura y será su partido quien esté pendiente de que se cumplan las sanciones con todas sus consecuencias a los 50 diputados veracruzanos por caer en desacato.