Podría reanudarse Carrera atlética de El Dique en Xalapa

Será en los próximos días cuando se dé una respuesta definitiva a la organización de la tradicional carrera atlética de El Dique, que como cada 30 de diciembre, se lleva a cabo por las principales calles del barrio popular.Así lo dio a conocer el parte del comité organizador, Gil Galván “Está en tentativa por la situación de que no autorizaban los eventos por la pandemia, pero al parecer ya dieron luz verde para que haya ese tipo de eventos”, comentó.“No les decimos que no, pero tampoco que sí, es decir, no hay seguridad, pero sí hay posibilidad”, agregó el fundador de la justa pedestre.Asimismo, dijo que será en los próximos días cuando den una respuesta definitiva. “Platiqué con Gildardo Meza para tratar el asunto y ver si se organiza esta carrera que sería la edición 23”, añadió.Galván destacó que a pesar de que la justa está a la vuelta de la esquina, hay un resquicio donde se puede meter la posibilidad de organizarla. “Se acerca la fecha, pero normalmente tratamos de trabajar un poco antes para reunir los premios que se dan. Conseguimos 30 gentes para hacer una rifa y lo que se recaude se utiliza para adquirir los premios”, afirmó.Reconoce que la realización de la carrera es complicada, pero confía en que se lleve a cabo, ya que el año pasado debido a la pandemia por el Covid-19 no se celebró. “Ojalá se nos conceda realizarla, pero será en los días siguientes cuando demos una respuesta”, concluyó.La justa pedestre se ha convertido en algo tradicional, ya que el comité organizador la realiza con fines no lucrativos y es gracias a los vecinos que con su incondicional respaldo se ha mantenido en el gusto de deportistas y atletas de la ciudad.