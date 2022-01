Podrían multar a ciudadanos que no utilicen cubrebocas, en Orizaba

En la próxima sesión de Cabildo de Orizaba, los ediles estarían aprobando una multa económica aplicable a todas las personas que no utilicen el cubrebocas en la ciudad. El monto monetario lo definirán los Regidores."Platicando con los Regidores todos son de la opinión que el respeto hacia el compañero ciudadano y el vecino es de usar el cubrebocas. Unos de los Regidores va a someter la propuesta para el próximo Cabildo para que se multe a la persona que esté sin el cubrebocas. Primero se hará con una amonestación y después con una infracción", indicó el Alcalde Juan Manuel Diez.Al cuestionarle en referencia a cuánto sería el monto de la multa, dijo que uno de los Regidores tiene la tarea de definirlo y después proponerlo para que sea aprobado."Después de que se ha probado por Cabildo ya se podrá aplicar", y agregó que no pretende que sea un decreto de él como presidente municipal, sino prefirió que sea una decisión de todos los ediles.En este sentido también se le pregunto sobre las pruebas detección de Coronavirus que se estaban aplicando a los estudiantes de escuelas de gobierno que tuvieran síntomas, y cuyo costo de estas lo asumía el Ayuntamiento, y dijo que no estaba enterado de esa acción y por ahora no se está realizando por parte de su gobierno."No lo sé... desconocía y al desconocer yo no puedo tomar decisiones a bote pronto, tenemos que ver las finanzas, va a depender de las finanzas del municipio. En este momento las finanzas no son muy boyantes".En referencia a las personas fallecidas por Coronavirus durante este 2022, indicó que solo ha sido un ciudadano orizabeño.