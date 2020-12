Podrían “presionar” al Gobernador para que atienda Alertas de Violencia de Género en Veracruz

La senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) no descartó hacer un exhorto al gobernador Cuitláhuac García desde el Senado para que se atiendan las dos Alertas por Violencia de Género emitidas para Veracruz.



Comentó que solicitará a la Presidenta de la Comisión de Equidad de Género que le haga el exhorto al mandatario estatal, el cual también ella firmará, a fin de ejercer presión para que el jefe del Ejecutivo Estatal tome cartas en el asunto.



Reconoció que en ocasiones se da alguna resistencia por parte de los gobernadores por estos temas.



Señaló que no se puede negar que en el país hay hombres machistas aunque también hay otros que ven a la mujer como igual, por lo que la lucha que hay es para cambiar ese “chip” cultural.



Consideró que ese es un trabajo conjunto, de todos y desde la casa hay que dar educación a los niños para que no sean machistas y vean a la mujer como su igual.



Respecto de la aprobación del uso lúdico de la mariguana, mencionó que de manera personal votó en contra aunque está a favor de que sea para fines medicinales.



Explicó que su postura debe a que tuvieron una plática con especialistas y ellos les hicieron ver que el cerebro termina su maduración a los 21 o 22 años y a veces hasta los 25, entonces, al haber posibilidad de que la mariguana esté a su alcance, como ha pasado con el alcohol, se puede caer en la adicción y causar además daños al cerebro.



La senadora fue entrevistada durante la visita que realizó a esta ciudad en representación del dirigente nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), para tomar protesta a los 155 delegados en el estado de esa Federación.