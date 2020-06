POÉTICA DE UNA PANDEMIA

Es como de cristal, casi toscana,esta tarde de abril tibia y serena,y aun estando de pájaros tan llena,algo oculta esta paz, que la profana.Es el coro, sin duelo, de abatidos,muertos, en soledad, sin ser velados.Los innombrables son, los ocultados,los difuntos sin rostros ni apellidos.Los dejaron morir por ser ancianos,cuántos corrieron tan funesta suerte -,por criterios de edad, tan inhumanos.Con ellos se ensañó tan mala muerte,sin consuelo de hijos ni de hermanos,ni un crucifijo al que abrazarse fuerte.Que en España no ondeen las banderasa media asta, ordena este gobierno,ni signos haya de dolor y luto,ni la imagen se muestre de algún féretro.Estadísticas, números y gráficossuplantan a las víctimas y enfermos;los platós, a las morgues y quirófanos,y a lo real utópicos señuelos.Y mientras nos mantienen confinados,aprueban sus despóticos decretos,que el social comunismo nos imponeviolando libertades y derechos.Que no aparezca el luto en las corbatas,ni en las banderas, los crespones negros.Que el dolor no se muestre en hospitales,ni un ataúd, ni un panteón, ni un muerto.La tarde entera entró por mi ventana,con sus nubes, sus árboles y pájaros;fuera por el cristal o por mis ojos,toda la estancia se llenó de mayo.Oí una dulce agitación de ramas,y el verde de sus hojas retoñandoen muebles y paredes, y hasta el airepude sentir, fragante y soleado,en las sábanas blancas que colgabanjunto al chilindro de un soñado patio.Es por el corazón que el alma sientetanta belleza en todo lo creado.Con tan sentido amor los contemplaba,que cielo y aire fui, ramas y pájaros.En el fresco escalón de mármol rosay lila, se sentaba algunas tardes,a ver saltar la comba a las muchachas,el niño aquel nervioso y distraído,que hablaba con los seres invisiblesde los que acompañado se sentía.Al ritmo de la cuerda, al voltearla,se acompasaba el canto de las niñas,cuyos viejos romances entonados,la simiente, en el alma dejaríandel verso, en aquel niño, para siempre.Se escuchaban, veloces, los vencejosde fondo, y las campanas de la iglesiallamando a misa, que junto a los viejoscantos primaverales de la comba,convertían en tierno encantamientoel lugar y la tarde añil de mayo.Están las jacarandascon el color subidode intenso añil morado,casi cardenalicio.En la mojada hierba,o entre sus flores, tímidos,qué bien les sienta el negrode los cantores mirlos.Morados, los paseos,y el parque de los niños;moradas las acerasy todo lo que miro.Bajo las jacarandasde un mayo de otro siglo,paseando, impaciente,esperándola sigo.Se le llenó de viento el ojo izquierdo,Y el bolero escribió de su epitafio.Cargó el revólver y cerró despaciola apedreada puerta del recuerdo.Se le subió a la espalda un lunes frío.Un chamariz voló de su chaleco,y en su zapato se enroscaba el eco,y a cada paso le ladraba el río.Se le fueron llenando de cancionesla mano que empuñaba el aguardiente,la hora de las viejas tentaciones.Vio goletas pasando bajo el puente,recortables, tebeos, pizarrones,Y a su madre bañándolo en la fuente.Queríamos vivir amando siempreun galante ideal, un noble sueñoencarnado en un cuerpo femeninode hermoso rostro y venerado nombre.Rubia deidad, doncella inspiradora,(un trasunto de Ofelia y Artemisa)de grácil talle y delicados modos,a quién servir como señora y dueña.Alguien que hiciera deseable el mundo,la vida más gentil y hospitalaria,y la música fuera y el misteriode todo lo que es bello y elevado.Vivir sin posesiones, que esclavizan,ni renombre y prestigio inmerecidos,sino humildes y libres, confiadosal amoroso oficio de poeta.Y decidimos consagrar la vidaal solitario culto del silencioconque el alma celebra y se recoge,a la espera del verso revelado.Queríamos vivir amando siempre.Oh, espacio del fervor, casa del canto.