Polémica obra de Ninfa Torres gana mención honorífica en la V Bienal de Veracruz

La intolerancia social de nuevo se hace patente con la obra de la artista plástica Ninfa Torres, egresada de la Facultad de Artes Plásticas de la UV, participante en la V Bienal de Veracruz.



Ninfa Torres se trasladó al concluir su carrera a Tuxtla Gutiérrez, donde radica desde hace una década trabajando en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.



"Cuando fui estudiante no existía la Bienal. Me interesó participar para no perder contacto con la actividad cultural que se genera en Xalapa. Tenía obra realizada durante el confinamiento y decidí participar con un autorretrato. Para mí es muy significativo estar presente en la Bienal".



"La semana anterior, cuando se publicaron los resultados de la Bienal, me entero que mi pieza obtuvo mención honorífica. La noticia provocó en algunas personas un malestar que no entendí. Considero que no soy transgresora, que mi obra es producto de un contexto específico. Como artista soy respetuosa, por eso me desconcertó que esta pieza desatara malestar".



La polémica obra lleva como título "Para nosotras las Mujeres Eco", es un óleo sobre lienzo, de 145x100 centímetros, creada este 2020. Consiste en un autorretrato ambientado en una cocina.



"La escena incluye elementos propios de un bodegón con algunos alimentos y bebidas asociados tradicionalmente a lo femenino, como la fruta, los huevos y la leche. La figura desnuda ─un autorretrato─ da la espalda a los objetos que además de electrodomésticos y enseres, incluyen el libro de la historia de la belleza de Umberto Eco, recargado sobre el rollo de toallas, haciendo alusión a la cocina y la belleza como únicos escenarios posibles en la historia patriarcal de las mujeres".



La artista detalla: "La posición en cuclillas apunta a lo único en la escena que corresponde a funciones naturales del cuerpo femenino: parir, orinar y defecar como antítesis de ambos espacios simbólicos. El título hace referencia al autor y a la marca homófona Ecko, cuyo eslogan y popular single publicitan utensilios de cocina con la frase: “Para nosotras las mujeres…Ecko”, ironizando en la imagen sobre el hecho de que ambas citas, tanto el sartén (elemento estereotípico de género) como el libro (referencia iconográfica al intelecto) apuntan al marco de encierro histórico de las mujeres".



Y agrega: "Eco es, además, la ninfa que en la mitología griega es condenada al silencio por la Diosa Hera. La belleza de ésta no bastó para apartar a Narciso de su reflejo y palideció hasta desparecer por no ser correspondida. Sin embargo, su voz lánguida resuena en el tiempo y la distancia. Esta pieza es una reflexión autorreferencial a lo femenino y sus contradicciones, a la tensión entre la opresión implícita en los estereotipos y modelos hegemónicos de representación y la reivindicación de espacios simbólicos como la belleza”.



"Me complace que mi obra haya sido seleccionada en la V Bienal de Veracruz, trabajos que se exhiben desde la semana anterior en la Pinacoteca Diego Rivera en Xalapa. Mi trabajo obtuvo mención honorifica y me llena de orgullo ser parte de las actividades culturales de mi Estado natal", concluyó