Polémica Torre Centro consigue amparo; seguirá la obra

El titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente de Veracruz (PMA), Sergio Rodríguez Cortés, confirmó que la empresa encargada de la construcción de la polémica Torre Centro, en la ciudad de Veracruz, obtuvo un amparo para continuar con los trabajos.No obstante, el funcionario aclaró que el proceso legal no afecta el procedimiento administrativo que inició esta dependencia en contra de la obra, la cual se suspendió por no contar con la Manifestación de Impacto Ambiental, la cual debió elaborarse durante el pasado Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.En entrevista telefónica, Rodríguez Cortés explicó que el fin de semana fueron notificados por parte del Juez Quinto de Distrito, con sede en Boca del Río, que le concedieron un amparo y con ello quedó sin efectos la prohibición de los trabajos de edificación.“Les concede el levantamiento de la medida precautoria que nosotros le impusimos pero es muy importante decir que en el mismo informe que rinde el Juez nos notifica que nuestro procedimiento administrativo queda intacto”, dijo.Ello significa que el argumento legal de la acción aplicada por la PMA al proyecto se mantiene y se podrá seguir el procedimiento administrativo iniciado.Rodríguez Cortés refirió que los desarrolladores argumentaron que la clausura les afectó personal y económicamente, lo cual no comparten y por tanto, recurrirán ante la justicia federal para controvertir el fallo.“Vamos a recurrir al colegiado federal para interponer una queja sobre nuestro punto de vista como autoridad ambiental, de elementos que el propio Juez al conceder el amparo no consideró”, manifestó.En ese sentido, adelantó que controvertirán que se priorice el interés particular de una empresa o persona moral, por encima del bien colectivo.“Nosotros en nuestra actuación priorizamos el derecho al medio ambiente sano y digno que protege la Constitución Política de nuestro país, del Estado, la Ley 62, la Ley 846 de Residuos. No puede estar por encima del interés particular”, reiteró.El Procurador de Medio Ambiente de Veracruz agregó que si bien la clausura pudiera haberles generado pérdidas económicas, recordó que desde que decidieron desarrollar el proyecto nunca tuvieron una evaluación ambiental.“Ellos presentaron una documentación, efectivamente, de parte de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) pero ésta les omitió la evaluación ambiental y cualquier persona simplemente con ver y observar la magnitud del tamaño y desarrollo de Torre Centro puede inferir que es un tema que favoreció en su momento a los empresarios”, expuso.Para finalizar, Sergio Rodríguez dijo que ésta es la parte más importante porque los efectos que pueda tener la operatividad de esta edificación pueden repercutir a la colectividad.Fue en junio pasado cuando la Torre saltó a la discusión pública luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticara el proyecto por construirse en la zona histórica de Veracruz.“Casi en la parte histórica. Eso no se debió autorizar y ojalá y se remedie y se rebane… legalmente, ¿cómo dan permiso para eso? ¿Y el patrimonio histórico?”, dijo López Obrador