Policía alcoholizado de la Guardia Nacional choca contra vivienda, en Tlilapan

Un elemento de la Guardia Nacional que se encontraba alcoholizado chocó contra una vivienda en Jalapilla y amenazó a la familia para que no lo denunciara o se iba a vengar.



Los hechos ocurrieron cerca de las 3 de la mañana de este miércoles, cuando una familia que habita en la unidad Ex Hacienda de Jalapilla despertó por el fuerte estruendo que causó una unidad al impactarse contra la barda de su vivienda.



Al salir a ver lo ocurrido se encontraron con que el conductor, quien iba acompañado por una persona, era un joven de entre 25 y 27 años en estado de ebriedad, quien al reclamarle que pagara los daños dijo que no pagaría nada y si lo denunciaban se iba a vengar.



El hecho provocó la llegada de la policía municipal, que detuvo al ebrio conductor para trasladarlo a los separos de la comandancia municipal, en donde el sujeto se comenzó a azotar contra los barrotes, presuntamente para hacer creer que había sido golpeado.



Por la mañana se presentaron a la comandancia jefes de la Guardia Nacional quienes llegaron acompañados por elementos que cercaron el palacio, lo que causó alarma entre la población, pues se escuchaba gritos de los jefes de esa corporación que estaban discutiendo para que se liberara al elemento.



Fue así que se conoció que esa persona, de apellido Carrera, pertenece a la Guardia Nacional.



Finalmente, éste fue liberado con el compromiso de que pagaría los daños en la vivienda.