Policía de Orizaba acusado de violar a una menor sólo está suspendido: Alcalde

El policía turístico de Orizaba, señalado de presuntamente haber violado a una adolescente de 16 años en el interior del edificio donde funcionó por muchos años el Restaurante Romanchu, ya fue suspendido de la corporación y si se comprueba que cometió el delito será despedido.Es de resaltar que de acuerdo a lo que se conoce, el hecho ocurrió en junio luego de que policías se percataron que dentro del edificio ubicado en Sur 2 y Poniente 7, había varias adolescentes.Al ingresar uno de los uniformados llevó a una jovencita de 16 años a un lugar apartado del edificio y presuntamente abusó sexualmente de ella, por lo cual la menor interpuso una denuncia ante la Fiscalía.Ante lo ocurrido, el elemento ya fue separado de su cargo, pero no fue despedido, así lo informó el alcalde Juan Manuel Diez Francos, quien también confirmó que los familiares de la afectada se acercaron a la Inspección de Policía para comentar lo ocurrido."Ya está en manos de la Fiscalía, pero el señor no está trabajando. De momento se le suspende. Yo no soy juez ni soy Dios para decir ‘te vas’. En el momento en que la Fiscalía dé la orden de aprehensión, en ese momento se le dará de baja".Añadió que este edificio estaba abandonado, entraban jóvenes y hacían desorden, por eso: "lo que hicimos, aunque se enoje el dueño, fui y soldé todas las puertas y sellé el edificio".Se le cuestionó si esto daría pie a capacitar mejor a los policías y expresó: "El que es malo es malo. Yo te puedo capacitar, pero el que es malo es malo".