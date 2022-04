Un Policía Municipal de Nogales, que se viralizó en redes sociales por subir un video a TikTok bailando con uniforme y dentro de la oficina que alberga a la corporación, fue suspendido por 15 días sin goce de sueldo.Lo anterior lo confirmó el alcalde de Nogales, Ernesto Torres Navarro, al señalar que estas situaciones no se permiten al estar en horas de trabajo y con uniforme en un recinto oficial.El video que tiene una duración de 19 segundos fue subido a TikTok y rápidamente se hizo viral, despertando todo tipo de comentarios.El policía baila la canción "Aprovéchame", de la cantante Anitta y se le observa portando el uniforme, aunque ya sin el arma de cargo, debido a que estaba por salir de turno.El Alcalde explicó que fuera de su horario de trabajo no habría tenido el policía ningún problema pero no se debe permitir que esto ocurra en horario de trabajo, portando el uniforme y en un recinto oficial.La sanción que aplicará la entidad municipal será una suspensión de 15 días al cargo sin goce de sueldo, pues los policías son los primeros que deben respetar el orden y la disciplina para poder desempeñar sus funciones ante el ciudadano.