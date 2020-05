Policía Municipal de Coatepec no deja de recibir llamadas de broma

Tres de cinco llamadas de emergencia que recibe la Policía Municipal de Coatepec son falsas, informó el regidor octavo, Benjamín Sánchez Flores.



Entrevistado, el comisionado de Seguridad Pública Municipal indicó que con el confinamiento este tipo de llamadas falsas o de broma han ido en aumento, pues de alguna manera la ciudadanía cae en el “ocio”.



“Nos siguen afectando las llamadas falsas porque esto genera gastos innecesarios y los elementos de la Policía tienen que acatar estas llamadas”, dijo.



Abundó que las personas reportan fiestas masivas, no obstante, en varias ocasiones se trata de llamadas falsas y en algunos casos son fiestas a puerta cerrada.



“Reportan que hay fiestas masivas, la gente al estar encerrada recurre al ocio, cuando llegamos son reuniones a puerta cerrada en propiedades privadas y ahí la policía no puede ingresar, otras son llamadas de broma. De cada cinco, tres son en este rubro de llamadas de emergencia, esto implica desplazarnos”, dijo.



Del mismo modo, aseguró que los delitos del fuero común no han aumentado durante esta cuarentena y se trata de faltas administrativas.



“Seguimos por debajo de la media, no ha habido un incremento, hemos estado contenidos en este tema, no dejan de pasar cosas aisladas y sólo son faltas administrativas”, comentó.