Policía Municipal de Coatzacoalcos espera la llegada de su nuevo titular

La síndica Ana Bertha Hernández Aguilar informó que a mediados de enero el Contralmirante Luis Enrique Barrios Ríos tomará el frente de la Policía Municipal en Coatzacoalcos.Barrios Ríos, quien fungirá como director de los cuerpos policiacos locales, actualmente hace entrega de la oficina donde despachaba en el estado de Morelos.Pese a la falta presencial del director, el personal de la Policía Municipal ya está realizando funciones."Se va a integrar a mediados de mes, sin embargo, su personal ya está aquí, él por razones de entrega del cargo y todo eso no se ha presentado pero tiene ya su personal aquí haciendo las funciones", dijo la síndica Bertha Aguilar.Por su parte, el exdirector Víctor Ulises Osorio Soler ya hizo la entrega pertinente de la oficina.Debido a que la Síndica es quien tiene la comisión de seguridad, destacó que por ahora su participación ha sido únicamente a través de las mesas que se realizan cada mañana dando a conocer los trabajos que ejecutan las diversas corporaciones policiacas.Sobre el proceso de entrega y recepción de la sindicatura, mencionó que ya están trabajando al 100 por ciento y hasta el momento no han detectado ninguna irregularidad."Ya en la Sindicatura operamos al 100, revisando ya toda la documentación, tenemos un mes para revisar toda la información y en eso estamos. Todavía no hemos detectado nada, todo va de acuerdo con el procedimiento y vamos avanzando. Estamos iniciando la revisión", concluyó.Ana Bertha Hernández Aguilar tiene las comisiones de la Policía y Prevención del Delito; Comunicación y Obras Públicas.