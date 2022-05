Policía Municipal de Orizaba aún no alcanza el 100% de eficiencia, admite Director

Durante estos cuatro meses y medio del 2022 se han cometido en Orizaba aproximadamente 119 robos de diversos tipos, reconoció el coordinador de la Policía Municipal, Almirante Francisco Jaramillo, quien también aceptó que la corporación no ha alcanzado el cien por ciento de la eficiencia.En enero se registraron 26 robos, los cuales fueron: 11 a transeúnte; 5 a comercio; 2 a casa-habitación; 3 autos; 2 motos; y accesorios 3.En febrero 28 robos: 9 a transeúntes; 5 a comercio; 4 a casa-habitación; 6 autos; 3 motos; y accesorios 1.En marzo 33 robos: 13 a transeúnte; 4 a comercio; 4 a casa-habitación; 11 autos; 1 moto; y accesorios 0.En abril 33 robos: 6 a transeúnte; 5 a comercio; 5 a casa-habitación; 13 autos; 2 motos; y 2 accesorios.Dijo que se debe comprender que la Policía está conformada por seres humanos, los cuales tienen necesidad de comer, tomar agua durante sus turnos de 24 horas, incluso justificó que a veces se quedan dormidos."En algunas ocasiones en las redes sociales ha salido que el policía se duerme, que tiene accidentes pero no es gratis, porque las condiciones de trabajo no son las más benévolas. Recordemos que ellos cargan su chaleco antibalas que es pesado, el arma y los cargadores, además su arma corta y esto es para hombres y mujeres".“Muchos pensarían que los policías ganan mucho pero su vida vale mucho más de lo que perciben" y agregó que no se trata de victimizar a los policías sino de entender la labor que ellos están realizando día a día.En referencia a los “pacazos” que se han presentado en los últimos días, dijo que no es que se lave las manos pero sin duda alguna estos son actos de ambición que tienen consecuencias. "Es gente que se deja guiar por el beneficio inmediato de saber que van a ganar un dinero extra en un instante".