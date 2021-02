Policía municipal de Orizaba no puede desaparecer: Igor Rojí

El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, aseguró que no se puede dar la desaparición de la corporación policiaca municipal y agregó que los mandos de la SSP le aseguraron que el proceso para los elementos municipales en referencia al control y confianza no tardaría más de cinco días.



“Estamos muy cerca del secretariado de Seguridad Nacional y nos han revisado todos los procedimientos que llevamos al cabo y están conforme a los lineamientos de las policías y policía nacional. Nosotros lo que queremos es recuperar a nuestra policía, y es que tengo los elementos, son 350 que tendrían que pasar según me dijo el subsecretario, sus exámenes en Xalapa y regresar y volverlos a instalar”.



Indicó que en su momento dialogó con el capitán Cuauhtémoc Zúñiga, que es el subsecretario de Seguridad Pública, para decirle que le preocupaba la seguridad del municipio, porque la corporación policíaca hasta este día estaba conformada por 350 elementos, y que hay un C5 operando.



“Le pregunté que, si nos van a dejar 120 elementos en lugar de 350, que van a estar en dos turnos trabajando. Pero la seguridad de la ciudad, hoy está en manos de Fuerza Civil, Policía Estatal y Guardia Nacional comandados por el jefe de la Policía el comandante Plutarco, estamos tratando de que esto traiga una aclaración”.



Hasta esta noche, comentó, el titular de la SSP en el Estado, Hugo Gutiérrez, no le ha respondido la llamada, el que sí ya lo hizo fue el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien pidió a la autoridad municipal colaborara con el operativo y ya se hizo, aseveró Rojí.



Enfatizó que no se quiere perder la paz de Orizaba, aunque reconoció que ésta se vio afectada con la irrupción de la Policía Estatal este día. Añadió que ha recibido mensajes de los ciudadanos y de los integrantes del Consejo Municipal de Seguridad sobre el tema.



“Yo quiero decir que nuestras instalaciones están extraordinariamente pulcras, completas y que hoy se quedan en manos del Gobierno del Estado. Nosotros teníamos un policía por cada 400 habitantes, ahora solo tendremos uno por cada mil habitantes”.



“Al C5 pedí que se quedarán los monitoristas que son casi todas mujeres, y es que el C5 es un elemento muy importante para la ciudad y accedieron. Es un tema complejo y tenemos que darle solución a cada uno de los elementos, lo que quiero es que venga el secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez”.



Al ser cuestionado en referencia, si esta acción puede tener algún trasfondo político, respondió que: “Estamos en un momento político complicado en el país y estas situaciones se prestan a que se piense eso, pero espero que no sea así y que esto esté aclarado en los próximos días por parte del secretario. No defiendo a la gente que está involucrada con gente mala”.