Policía Municipal de Perote separó del cargo a 25 de sus elementos

El alcalde Delfino Ortega Martínez dio a conocer que la Policía Municipal de Perote separó a 25 elementos por "no ser aptos" para las tareas de vigilancia.Por lo anterior, la corporación trabaja en el reclutamiento de nuevos perfiles, busca elementos comprometidos "para recuperar la confianza de la ciudadanía".“Estamos pendientes de que los nuevos elementos que se contraten cumplan con todos los requisitos que se establecen en la ley y aprueben el examen de confianza”, dijo Ortega Martínez.Recordó que al inicio de su gobierno, la Policía Municipal contaba con 72 agentes, de los cuales se realizó un análisis y posterior depuración; actualmente, Perote requiere más de 80 uniformados para garantizar la seguridad en el municipio.“Han sido dados de baja varios elementos que consideramos que no son aptos, pues no aguantan el ritmo de trabajo que tiene el comandante, quien está pendiente de que los ciudadanos se sientan respaldados por los policías. Algunos no pasaron el control, estuvieron dos o tres días, vieron el trabajo del comandante y decidieron irse, deben ser alrededor de 25”, detalló el Alcalde.Finalmente, el munícipe añadió que Perote cuenta con 3 camionetas y dos vehículos para la policía y en próximos días adquirirán 6 motocicletas más, con el Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN).