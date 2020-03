Policía Municipal de Xalapa vigilará marcha por Día de la Mujer

El presidente municipal de Xalapa Hipólito Rodríguez Herrero aseguró que se brindará seguridad por parte de la Policía Municipal previo y durante la marcha de este domingo, por el Día Internacional de la Mujer.



"Van a estar cuidando como siempre que en el entorno de toda demostración pública haya seguridad y que no haya ningún tipo de provocación y con todo respeto dejar que se exprese la comunidad".



Al cuestionarle si se vigilará que las participantes en la marcha no realicen pintas en los monumentos de la capital del estado, el primer edil exhortó a que no dañen el inmobiliario público.



"Se hace un exhorto a que no dañen el inmobiliario público, urbano, porque eso es gastar dinero, tendríamos otra vez que pintar y los monumentos son de toda la comunidad, no es que sean del gobierno, son de la comunidad".



El munícipe dijo que aunque respetan todas las formas de expresión, es necesario que se haga conciencia de no dañar lo que es de los ciudadanos, ya que genera un costo para revertirlo.



"Respetamos todas las formas de expresión, pero exhortamos a que no se maltrate el mobiliario urbano. El monumento a la madre, es el monumento a la madre de todos nosotros, entonces que lo hayan pintado en aquella ocasión. No hemos hecho el esfuerzo de determinar el costo de quitar las pintas, pero son miles de pesos. Yo francamente les exhorto a que cuidemos el mobiliario urbano", finalizó.