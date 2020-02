Policía Municipal de Xalapa ya tiene 198 elementos

Recién creada la Policía Municipal de Xalapa sólo había 65 interesados, actualmente se cuenta con 198 uniformados.



Lo anterior lo dio a conocer en entrevista el director de Seguridad Ciudadana y Transito Municipal, Francisco Felipe Villa Campa, quien dijo que a su llegada, varios de los elementos le comentaron que estarían hasta el mes de diciembre para cobrar el aguinaldo, todo ello, por no confiar en el proyecto.



“Yo llegué en febrero del año pasado, llegó con una corporación de 65 elementos, al final del año llegamos a 198, fue un buen crecimiento, sin embargo el proceso de convocatoria cobró fuerza, no tenían confianza en la Policía Municipal y no pensaban que fuera un proyecto que fuera a crecer.



“Hubo elementos que me comentaban que llegado el mes de diciembre iban nada más a cobrar su aguinaldo y se iban a ir, y si su academia de la policía municipal les servía para irse a otra corporaciones policiacas, yo les dije que tuviera confianza, que el proyecto iba creciendo, y al final se quedaron, el proyecto creció”.



A decir del funcionario, se está continuando con el proceso de convocatoria, situación que generó el incremento de interesados, mismos que conforman 192 aspirantes, los cuáles estarán a disposición del Centro de Control y Confianza (C3) del estado, y del Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS).



Respecto a la aceptación de este oficio por parte de los inscritos, refirió que se debe específicamente a la estabilidad laboral que se brinda, porque aseguró, no es una vocación muy aceptada en el País.



“Has una estabilidad laboral, no es una vocación en México el que una Lerdo a quiera ser policía, buscan la carrera del servicio cuando no encuentran otras opciones, es una realidad. Todo eso lo podemos cambiar dándoles estabilidad laboral, un sueldo competitivo, la posibilidad de que puedan estudiar, darle capacitación al elemento, y no nada más al elemento sino incluir a su familia”, finalizó.#reli Morales.