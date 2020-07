Policía municipal que mató a joven en Veracruz Puerto se quedará en prisión

Dos años de prisión preventiva le fueron dictados al Policía Municipal de Veracruz responsable de la muerte de Jonathan Antonio N. F., joven que murió por un disparo presuntamente accidental tras una persecución en la ciudad de Veracruz, el pasado martes.El coordinador de la Policía Municipal de Veracruz, Jorge Miguel Rodríguez, aclaró además que el elemento no ha sido dado de baja de la corporación."La ley es clara; no se puede dar de baja hasta que no se defina su situación jurídica, ahorita apenas el Juez de Control lo vinculó a proceso y le dio una prisión preventiva por dos años, vamos a esperar la determinación de las autoridades jurisdiccionales y si hay responsabilidad seremos los primeros en acatarlas", dijo.Sobre los hechos que ocurrieron el pasado 30 de junio, el funcionario explicó que el reporte policial es que la patrulla le marcó el alto a Jonathan para una "revisión de rutina", cuando iba a bordo de su motocicleta. Al no detenerse, inició la persecución."Lo estaban siguiendo, creo que tuvo acciones evasivas y por ese detalle le hicieron el alto para una revisión de rutina y eso fue el tema. Le hicieron el alto, a lo mejor no traía casco o algún tema parecido y la persona con las actitudes evasivas llamó la atención".Rodríguez explicó que no necesariamente tuvo que haber cometido un ilícito para que le marcaran el alto. Según se informó, durante la persecución el joven derrapó a causa de un tope y cuando iban a ayudarlo, se accionó el arma del policía municipal.No obstante, la familia de Jonathan acusa que el disparo fue adrede y que no recibió un balazo sino tres."Hasta donde tengo entendido es un disparo, leí que la familia dijo que eran 3, eso precisamente lo va a dictaminar el médico legista, eso lo determinar la Fiscalía, el reporte que yo tengo es que fue un disparo", dijo Rodríguez.El coordinador de la Policía Municipal explicó que tienen las atribuciones para hacer detenciones preventivas pero no puede afirmar que Jonathan haya cometido un delito previo.