Policía municipal refuerza operativos para colonia Los Filtros, en Córdoba

Es la colonia Los Filtros, un foco rojo en materia de seguridad en Córdoba, se están reforzando operativos de vigilancia para mantener a la baja la incidencia delictiva. Así lo dio a conocer el coordinador de la Policía Municipal, Juan Hernández Rivera.En este sentido, dijo que en la mencionada colonia se tienen de manera recurrente varios reportes de detonaciones de arma de fuego, presencia de personas armadas y más; sin embargo, al llegar al lugar los hechos no son localizables, aunque no descartan que se trate de llamadas de broma al 911 pero no por ello se deja de hacer operativos.El llamado a la ciudadanía es que denuncien a los números se emergencia a fin de brindar mayor seguridad y que tengan confianza en la policía, refirió."Necesitamos que denuncien de manera preventiva, falta la cultura de la denuncia, se les hace fácil no decir nada porque fue algo mínimo, si no denuncian no sabemos que es lo que pasa" añadió.A la par dio a conocer que este 8 de enero concluyó el operativo Guadalupe-Reyes con salud blanco en Córdoba.