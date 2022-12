Policía xalapeño que accionó arma contra compañero fue dado de baja

El elemento de la Policía Municipal de Xalapa que accionó su arma de fuego contra otro compañero al interior de la Comandancia ubicada en la Unidad Habitacional Xalapa 2000, a finales de agosto, fue dado de baja, mientras se continúa con las investigaciones para determinar qué ocurrió.Así lo señaló el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil quien sostuvo que el uniformado herido se está recuperando, lamentando nuevamente el hecho y reconociendo que no se puede permitir que ocurran situaciones de este tipo al interior de la corporación de seguridad capitalina.“Ahí fue un accidente, sigue en proceso. El elemento se dio de baja porque en las oficinas hubo un incidente y se le está dando la oportunidad al compañero. Pero de momento se le dio de baja porque no se le puede ir accidentalmente, jugando o como haya sido, lesionar a un compañero. Pudo haber sido en la calle a alguien”, comentó.Ahued Bardahuil agregó que aunque ahora se acostumbra calificar estos hechos como un “caso aislado”, no se le puede considerar como tal, sino que se deben tomar medidas para que evitar que se repita.“Tenemos que estar muy preparados. Ahora se ‘estila’ decir que es un caso aislado. No. Es un caso que está ahí y lo tenemos que entender, investigar y (por eso) está en ese proceso. Ahorita se le dio de baja y tenemos que terminar (la investigación). Afortunadamente el lesionado ya está saliendo de la herida, pero sí es lamentable y no podemos tolerar ese tipo de situaciones”, reiteró en la entrevista.El munícipe xalapeño dijo que este hecho ha sido uno de los más graves que ha ocurrido dentro de la Policía Municipal en el que hubo lesiones, sin que pasara a mayores.En otro tema, dijo que durante este periodo vacacional de Navidad el personal operativo estará trabajando para garantizar la seguridad en la ciudad, en coordinación con las corporaciones policiacas estatales y federales.Expuso que además de hacer patrullajes en colonias, también apoyarán en la vigilancia en los centros y plazas comerciales, ahora que con el pago del aguinaldo hay más movimiento de clientes haciendo sus compras.“Se nota en las plazas, pero también hay mucha cobertura en las colonias. Xalapa tiene muy poca policía, vamos por más elementos. Era la peor pagada, subimos a 14 mil 500 pesos el sueldo; se va a 16 mil pesos el año que entra a partir de enero, y vamos a estar en ese rango”, refirió Ricardo Ahued Bardahuil.