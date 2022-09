Policías actuaron “con lujo de violencia” contra antorchista en Coatepec

La regidora xalapeña e integrante del Movimiento Antorchista, Minerva Salcedo Baca, confirmó que los vendedores que fueron presuntamente agredidos por la policía durante su desalojo del parque “Miguel Hidalgo” de Coatepec interpondrán denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE)."Sí, definitivamente porque fueron golpeados nuestros compañeros con lujo de violencia y cuando ellos estaban públicamente en un medio donde trabajaban, en su centro de trabajo", dijo al ser cuestionada al respecto.Y es que expuso que en esta acción, que realizaron los uniformados el pasado lunes, hubo dos lesionados y dos detenidos, entre ellos un joven."Hay dos lesionados y dos que encarcelaron y dos que sacó el pueblo, ahí se vio detuvieron al jovencito que con lujo de violencia, ocho uniformados agarrándolo del cuello, tirándolo, golpeándolo y por qué no persiguen a los que se veras están robando, matando y agrediendo", indicó la edil priísta.Además, expresó que la Alcaldía de Coatepec, a cargo Raymundo Andrade Rivera, se comprometió a revisar los documentos de los comerciantes que tienen permisos de vender allí desde hace muchos años y en una semana les daría respuesta."Y ahí el Gobierno Estatal que respalda mucho a ese municipio está avalando todas esas cosas, eso es lo que no debemos permitir, y por eso aquí en Xalapa y en todo México, si el Gobierno Federal y Estatal no usan a todas esas corporaciones para que de verdad le den garantías a la gente, van a seguir agrediendo, atropellado y dejando con mucha impunidad a los que de verdad están golpeando a la sociedad", cuestionó.Salcedo Baca adicionó que son cerca 18 comerciantes los que tienen permiso de instalarse en el parque principal del pueblo mágico, pero ahora la administración municipal pretende meter a vendedores agremiados a Morena."Eso es lo que definitivamente nosotros repudiamos, este gobierno de la 4T ha venido a hacer cosas peores que lo anteriores, es cierto que avisaron del poder muchos, pero los de ahorita están peor porque un gobierno no es un partido político, debe gobernar para todos", externó la regidora tricolor.