Policías de Boca del Río fallaron ante plagio; nunca actuaron, exhibe Cuitláhuac

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez exhibió que la Policía Municipal de Boca del Río nunca actuó ante el plagio de una persona este miércoles y la víctima finalmente fue liberada gracias al operativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Policía Naval.Destacó que debido al despliegue oportuno de las fuerzas estatales por el bulevar Manuel Ávila Camacho, se “obligó” a los plagiarios a liberar a la mujer.No obstante, advirtió que habrá una reunión para mejorar las tareas de seguridad, especialmente en una “zona muy céntrica”.“Gracias a esto se cerraron las vías por donde pudieron haber huido y los obligamos, el operativo los obligó liberar a la persona. Vamos a depurar las formas porque queremos que sea más inmediato, no puede pasar que aunque fue muy rápido en plena luz del día, en una zona muy céntrica, hayan actuado así, vamos a tener una reunión de muy alto nivel aquí en Veracruz para que este tipo de situaciones se atiendan con más rapidez y seamos más eficaces".Además, el Gobernador advirtió que se debe analizar por qué la Policía Municipal de Boca del Río nunca llegó a auxiliar.Agregó que los elementos de la Fuerza Civil fueron los primeros en arribar, también de la Secretaría de Seguridad Pública y Policía Naval.“Hoy tuvimos una reunión en la Mesa de Construcción de la Paz y ahí analizamos esta situación, muy en particular este sector, porque este sector está a cargo de la Policía Municipal de Boca del Río y resulta que en el alertamiento todas las corporaciones actúan y sin embargo, nunca llegó el que tenía a cargo el sector policial, se supone que ahí debería de tener su patrulla y no llegó”, dijo.García Jiménez rechazó que se pretenda retomar el control de la Policía Municipal de Boca del Río, reiterando que se tendrá una reunión de alto nivel para analizar todos estos puntos.Además, recomendó al alcalde boqueño Humberto Alonso Morelli verificar el actuar de sus elementos.“Tenemos que analizar por qué no llegó porque tenemos que coordinar, yo creo que al Presidente Municipal de Boca del Río sí le interesa mucho el bienestar, la seguridad de sus conciudadanos y seguro va a revisar ese hecho”.Finalmente, resaltó que la víctima –de identidad resguardada- ya se encuentra con su familia y el delito se sigue investigando de oficio por parte de la Fiscalía General de Veracruz.