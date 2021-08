Policías de Coatepec atienden fuero común, no guerra por la “plaza”: Alcalde

El alcalde de Coatepec, Enrique Fernández Peredo, aseguró que el Ayuntamiento está a cargo sólo de la Policía Municipal y de la prevención del delito.



Y es que indicó que no cuenta con mayor información sobre las declaraciones del gobernador Cuitláhuac García sobre las bandas criminales que se disputan “la plaza” en el Pueblo Mágico, no obstante, aseguró que sí sabe que se toman cartas en el asunto en el tema.



“En ese tema como son cuestiones federales no tenemos un área y en ese específico de inteligencia desconozco situaciones que tengan que ver con otro tipo de delitos, nosotros estamos encargados de la Policía Municipal”.



“Nos encargamos de la prevención del delito del orden del fuero común como robos y a robos a casa-habitación, ya por lo que se refiere a otro tipo de situaciones no tengo información al respecto pero sé que se toman cartas en el asunto desde el Gobierno Federal y Estatal y nosotros estrechamente coordinados con ellos en el tema del fuero común”, señaló.



Expuso que la Policía Municipal labora directamente con el Gobierno Federal y Estatal en los delitos del fuero común.



Fernández Peredo negó que se haya incrementado la inseguridad en su demarcación, y por el contrario afirmó que conforme al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), los delitos del fuero común van a la baja, aunque reconoció que los robos a casa habitación, a transeúntes y a comercios, son los que se mantienen presentes.



“Los operativos que se han implementado en Coatepec han sido satisfactorios, en el municipio nos hemos dedicado más en los delitos del fuero común y esto viene de un evento de inteligencia que maneja el Estado y la Federación y del que formamos parte en estas Mesas de Construcción de la Paz”.



Señaló que no ha solicitado el reforzamiento de la seguridad para Coatepec, porque ha contado con la vigilancia por parte de las autoridades estatales y federales.



“Nos han dado todo el respaldo en materia de seguridad”.



Evitó mencionar “por razones de seguridad” las zonas de su municipio consideradas como focos rojos, aunque aseveró que se están atendiendo para disminuir los índices delictivos.



Por otra parte, el Alcalde indicó que para octubre ya estaría concluida la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en su municipio, el cual estará ubicado en los terrenos donde se instalaba la feria, en la colonia 6 de julio.



Explicó que acudió a Xalapa a revisar temas de catastro sobre el terreno, y destacó que con las instalaciones de este componente, su municipio contará con mayor seguridad.



“Se está programando que el cuartel de la Guardia Nacional esté terminado para el mes de octubre y se estará inaugurando de manera formal y estará instalado en una colonia que se conoce como 6 de julio, que eran los antiguos recintos de la feria”, manifestó.