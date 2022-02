Policías de Coatzacoalcos portaban armas ilegalmente; los aplacan tras reclamos

Tras lo ocurrido la mañana de este jueves, en las instalaciones de la Policía Municipal de Coatzacoalcos, en donde un grupo de uniformados intentó evitar que el Director y otros elementos cumplieran con su funciones, la dependencia aseguró que se continúa trabajando con normalidad.Luego de varios minutos de diálogo, los policías volvieron a sus áreas de trabajo, informó el director de la corporación, Luis Enrique Barrios Ríos.El funcionario recalcó que el objetivo principal es construir una policía de confianza y honesta que beneficiará a todos los ciudadanos.En las instalaciones conocidas como “El Nido”, los policías municipales se manifestaron para exigir que se les devolvieran sus armas, mismas que días antes les fueron retiradas al no contar con todos los requisitos como la Clave Única de Identificación Permanente (CUIP) y el Certificado Único Policial (CUP), que son necesarios para contar con la Licencia Oficial Colectiva que les permite la portación de armas de fuego.“En la ley dice que las licencias colectivas se van a regir por ciertas normas; por ejemplo, si un policía va en su patrulla y pasa por un retén militar y este decide pasarlos a la revisión de sus armas para ver si andan bien y ellos no llevan la portación o no coincide el arma con la portación, los detienen y los ponen a disposición. Ellos estaban cayendo en delito de portación ilegal de arma de fuego”, explicó.El Director indicó que el retiro de las armas es con la finalidad de capacitar a los elementos en temas diversos que les ayudarán a su profesionalización en lo que se lleva a cabo el proceso de su documentación que les permitirá trabajar armados.