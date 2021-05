Policías de Jilotepec y San Andrés no tenían permisos para portar armas

En seis municipios de la entidad se han realizado operativos para detectar si las policías locales laboran de manera adecuada, sin nexos con criminales y conforme lo marca la ley, por lo que en donde se encontraron irregularidades se desarmó a los elementos e iniciaron las investigaciones correspondientes.



En los municipios de Tres Valles, Misantla, San Andrés Tuxtla, Orizaba, Tenampa y ahora Jilotepec, se han llevado a cabo estas acciones y en algunos de los casos, los elementos policiacos no tenían permiso para portar armas ni contaban con los exámenes de control y confianza.



En Jilotepec, con el desarme de los policías este lunes se observó que los no tenían permisos para portar armas, por lo que la Policía Estatal se encargará de la vigilancia en esa demarcación.



Fuentes oficiales informaron que serán en total 23 elementos los que deberán realizar las Evaluaciones de Control y Confianza, por lo que luego del operativo en el Palacio Municipal, fueron trasladados a Xalapa.



En el caso de San Andrés Tuxtla, el control de la corporación se dio el 19 de abril, cuando se detuvo a cuatro policías por evasión de presos y ocho por presuntos ultrajes a la autoridad. Desde entonces, el resto de sus integrantes no cuentan con armas, por lo que el alcalde Octavio Perez Garay, pidió al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que les fueran devueltas.



Esta mañana en conferencia de prensa, el mandatario le pidió paciencia al Edil y explicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) llevaba a cabo las indagatorias, por lo que cuando las condiciones fueran diferentes, los uniformados municipales podrían recibir su armamento. No obstante, el secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos anunció que el mismo Pérez Garay es investigado por esta situación.



El control de la seguridad se debió a que en esa demarcación los elementos tampoco contaban con exámenes de control y confianza, ni permisos para portar armas.



Aunque se decidió que la Policía Estatal asumiera la vigilancia en seis territorios hasta el momento, no en todos se les retiraron las armas a los uniformados de sus corporaciones, incluso en uno de los casos ya se les devolvieron.



La información proporcionada refiere que en Tres Valles, la SSP quedó a cargo de la seguridad, pero no se les quitaron las armas a los policías municipales.



En Orizaba se desarmó a los elementos pero ya se les entregaron sus armas tras cumplir con los exámenes de control y confianza.



En Misantla y San Andrés Tuxtla sí les quitaron las armas y la Policía Estatal asumió el mando.



En Tenampa también se desarmó a la policía y está a cargo la SSP, mientras que esta mañana les fueron retiradas las armas a policías de Jilotepec por no contar con los permisos correspondientes y SSP asume el control en temas de seguridad.