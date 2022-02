Policías de Orizaba “están fabricando delitos”

Familiares de Miguel “N”, quien fue detenido por policías municipales de Orizaba por un robo —que aseguran no cometió—, se manifestaron por calles del norte de la ciudad para llevar sus reclamos a la Inspección de Policía.La esposa de Miguel aseguró que es inocente, pues en el horario en que ocurrió un robo por la cantidad de 350 mil pesos, su marido se encontraba repartiendo producto derivado de la carne de cerdo como todos los días lo hacía.De acuerdo con el reporte policial de la detención, el crimen ocurrió a las 13:18 y existen videos donde se evidencia que a las 13:21 Miguel estaba haciendo la entrega de sus productos.“Le están fabricando delitos a mi esposo, el Juez no quiere aceptar pruebas para demostrar la inocencia de mi esposo, la moto de él no es la moto en la que se fue el ratero, el pantalón no es igual al de él. Mi esposo llevaba dinero porque iba pagar a nuestro proveedor, quien nos da fiado", dijo.Explicó que ella y su marido son comerciantes y no es justo que lo acusen del robo contra la contadora de una empresa.Añadió que Miguel fue golpeado por los policías, lo cual es una violación a los derechos humanos, además la carpeta de investigación dice que fue detenido en la Sur 4 cuando que la detención fue en la Sur 17."Hay muchas inconsistencias en el caso de mi esposo y queremos justicia y libertad para él, pues es un hombre de bien que se gana todos los días la vida vendiendo sus productos".