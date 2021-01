Policías de Orizaba recibirán incremento salarial del 15 por ciento, anuncia Alcalde

Este día el alcalde, Igor Rojí López, anunció un bono especial de 2 mil pesos para los 318 policías, luego del gran trabajo que hicieron para apoyar en el tema del COVID-19, además dijo que aún y cuando ya no se tienen recursos del FORTASEG, se otorgará un incremento del 15 por ciento al salario de los guardias municipales.



"Quiero hacer el anuncio de que aparte de la entrega de despensa que les estamos dando, también hemos hecho un análisis financiero con la Tesorería Municipal y se determinó otorgar a los 318 elementos de policía y 18 que trabajan en PC un bono pequeño que se otorgará en su nómina en la primera quincena del año".



Agregó que, sin importar el rango, se les van a dar esos recursos económicos a los elementos, pero también dio a conocer que se aumentará en un 15 por ciento el salario a los 75 guardias, pues han hecho un gran trabajo. "No habían tenido la nivelación salarial. Hoy de 9 mil pesos van a ganar 10 mil 300 pesos, aunque comparado con el salario mínimo que ganan los policías aún les falta, pues estos ganan 12 mil 200 pesos"



Resaltó que de nada sirve contar con las mejores armas, tecnologías de video vigilancia y equipamiento, si no se tiene el recurso humano capacitado, adiestrado y en cumplimiento con los protocolos de seguridad.



Apuntó que la Policía Municipal desde 2019 y 2020 ha reducido el número de denuncias en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y para eso no se necesita invertir en cámaras, patrullas, armamento y equipamiento, sino en los uniformados. "Y darles un salario justo, capacitación que son 3 mil 400 horas de capacitación para que trabajen con la seguridad y con la ley en la mano”.



Durante el evento del Día del Policía, también entregó el alcalde junto con ediles, 50 cámaras de solapa a los agentes de Tránsito y personal de Parquímetros para que cuando actúen, se cuente con la grabación de lo que realmente sucedió ante algún señalamiento.