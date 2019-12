Policías de Teocelo harían paro el 31 de diciembre por falta de pago de prestaciones

Policías municipales de Teocelo informaron que están laborando de manera normal; no obstante, insistieron en que si sus demandas no son atendidas por el Ayuntamiento, efectuarán un nuevo paro el 31 de diciembre.



Entrevistados, indicaron que existe coordinación con elementos de la Guardia Nacional y si ha habido presencia de éstos, se debe a que acudieron al municipio a conocer a la nueva Inspectora de la Policía Municipal.



Lo anterior, luego de los rumores que surgieron entre la población sobre que esa fuerza del orden federal habría acudido a reforzar la labor de seguridad después del paro de labores que los municipales realizaran ante la falta de prestaciones por parte del Ayuntamiento.



"Ya desde hace tiempo la Guardia Nacional y la Policía Municipal hacen operativos en coordinación. La reciente visita no fue para relevar a los municipales, ni siquiera para montar una base o algo similar, ellos se mantienen al margen de la actual situación, vinieron para ponerse al tanto con la nueva inspectora", señalaron.



Cabe recordar que luego de la manifestación y paro de labores que hicieran los uniformados municipales el pasado 24 de diciembre, el Ayuntamiento designó como encargada provisional de la inspección municipal de la Policía a Marlene Vega Vázquez y más tarde, difundió la presencia de personal de la Guardia Nacional.