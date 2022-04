Policías de Veracruz no obtienen crédito de vivienda por sus deudas o estar en buró

En el marco del Día del Policía que se conmemora este 22 de abril, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, anunció que se han otorgado 12 solicitudes de crédito hipotecario a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por parte de la institución bancaria Banorte y con el cual los elementos podrán adquirir una casa.El funcionario estatal expresó que aunque se había mencionado que los créditos hipotecarios que fueron anunciados por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez fueron negados a los policías a través de Banorte , se confirmó que los que han cumplido con los requisitos ya fueron aprobados.No obstante, José Luis Lima refirió que según los datos de la institución bancaria, algunas de las solicitudes no han sido aprobadas debido a que los policías se encuentran en buró de crédito y otros porque su capacidad financiera no alcanza para cubrir el crédito.“Ya estamos trabajando para ver cómo podemos ayudar a estos policías; pero no es que se les haya negado el crédito o que no quieran dárselos, simplemente se han rechazado porque no cumplen con la capacidad financiera o no les dan los ingresos porque traen otro crédito que están pagando”, dijo.Al respecto, destacó que hay 12 policías a quienes se les ha otorgado el crédito hipotecario y este mismo viernes, el titular de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, hizo formal la entrega del crédito al primer policía beneficiado.Para finalizar, el funcionario estatal expuso que la institución bancaria ha recibido 70 solicitudes, de las cuales 12 han sido aprobadas; 18 se han rechazado por incapacidad financiera; 6 por buró de crédito; 33 por falta de documentación y uno por cambio de crédito.